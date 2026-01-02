Houston ťahá víťaznú sériu aj vďaka Durantovi. Hráč Clippers opäť pokoril hranicu

Krídelník Los Angeles Clippers Kawhi Leonard (2) smečuje počas zápasu NBA proti Utahu.
Krídelník Los Angeles Clippers Kawhi Leonard (2) smečuje počas zápasu NBA proti Utahu. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. jan 2026 o 07:55
ShareTweet0

Miami sa proti Detroitu mohlo spoľahnúť na Normana Powella.

Basketbalista Kawhi Leonard tretíkrát z posledných piatich zápasov v NBA pokoril hranicu 40 bodov a dotiahol Los Angeles Clippers k výhre 118:101 nad Utahom.

Po 41 bodoch na Vianoce a 55 bodoch z 29. decembra vstúpil do nového roka 45 bodmi. Štvrtú výhru v rade si pripísalo rozbehnuté Miami, ktoré zvíťazilo aj na ihrisku Detroitu 118:112. Pre lídra Východnej konferencie to bola iba tretia domáca porážka v sezóne.

Leonard v posledných 14 zápasoch vždy dal viac ako 20 bodov a s priemerom vyše 28 bodov na zápas sa radí do najlepšej desiatky strelcov celej súťaže.

V poslednom týždni však nabral veľmi dobrú formu, 55 bodmi si vytvoril osobný rekord a teraz 45 bodmi vyrovnal svoj druhý najlepší výkon kariéry. So šiestimi trojkami zaostal o jedinú za svojím osobným maximom.

VIDEO: Leonard a jeho bodový výkon proti Utahu

Utah síce nastúpil bez svojich dvoch najlepších strelcov Lauriho Markkanena a Kayonteho George, napriek tomu sa do poslednej štvrtiny držal v kontakte.

Za stavu 84:83 však Clippers trafili sedem trojok v rade. O päť z nich sa postaral Leonard, ktorý dal 20 z 29 bodov svojho tímu v kľúčovej fáze zápasu.

Miami sa proti Detroitu mohlo spoľahnúť na Normana Powella, ktorý dal sedem trojok a 36 bodov a zatienil hviezdu Pistons Cade Cunninghama, ktorý za zdolaných nazbieral 31 bodov, 8 doskokov a 11 asistencií.

Heat pritom strieľali s úspešnosťou len 43 percent, ale vypracovali si o 19 striel viac ako súper aj vďaka prevahe na útočnom doskoku.

Boston zvíťazil 120:106 nad Sacramentom. Jaylen Brown k tomu prispel 29 bodmi a 10 doskokmi, Derrick White pridal 14 zo svojich 16 bodov v poslednej štvrtine, do ktorej sa išlo za vyrovnaného stavu.

Pri výhre Philadelphie nad Dallasom 123: 108 si Tyresa Maxa 34 bodmi upevnil tretie miesto v tabuľke strelcov. VJ Edgecombe pridal 23 bodov a Joel Embiid 22 bodov.

Štvorzápasovú víťaznú sériu ťahajú hráči Houstonu, Rockets triumfovali na palubovke Brooklynu 120:96. Amen Thompson pomohol k výhre 23 bodmi, Kevin Durant pridal 22 bodov a 11 asistencií.

NBA - 23. december:

Brooklyn - Houston 96:120

Detroit - Miami 112:118

Dallas - Philadelphia 108:123

Sacramento - Boston 106:120

Los Angeles Clippers - Utah 118:101

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

Basketbal

Basketbal

    Krídelník Los Angeles Clippers Kawhi Leonard (2) smečuje počas zápasu NBA proti Utahu.
    Krídelník Los Angeles Clippers Kawhi Leonard (2) smečuje počas zápasu NBA proti Utahu.
    Houston ťahá víťaznú sériu aj vďaka Durantovi. Hráč Clippers opäť pokoril hranicu
    dnes 07:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Houston ťahá víťaznú sériu aj vďaka Durantovi. Hráč Clippers opäť pokoril hranicu