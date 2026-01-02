Houston ťahá víťaznú sériu aj vďaka Durantovi. Hráč Clippers opäť pokoril hranicu

Basketbalista Kawhi Leonard tretíkrát z posledných piatich zápasov v NBA pokoril hranicu 40 bodov a dotiahol Los Angeles Clippers k výhre 118:101 nad Utahom.
Po 41 bodoch na Vianoce a 55 bodoch z 29. decembra vstúpil do nového roka 45 bodmi. Štvrtú výhru v rade si pripísalo rozbehnuté Miami, ktoré zvíťazilo aj na ihrisku Detroitu 118:112. Pre lídra Východnej konferencie to bola iba tretia domáca porážka v sezóne.
Leonard v posledných 14 zápasoch vždy dal viac ako 20 bodov a s priemerom vyše 28 bodov na zápas sa radí do najlepšej desiatky strelcov celej súťaže.
V poslednom týždni však nabral veľmi dobrú formu, 55 bodmi si vytvoril osobný rekord a teraz 45 bodmi vyrovnal svoj druhý najlepší výkon kariéry. So šiestimi trojkami zaostal o jedinú za svojím osobným maximom.
VIDEO: Leonard a jeho bodový výkon proti Utahu
Utah síce nastúpil bez svojich dvoch najlepších strelcov Lauriho Markkanena a Kayonteho George, napriek tomu sa do poslednej štvrtiny držal v kontakte.
Za stavu 84:83 však Clippers trafili sedem trojok v rade. O päť z nich sa postaral Leonard, ktorý dal 20 z 29 bodov svojho tímu v kľúčovej fáze zápasu.
Miami sa proti Detroitu mohlo spoľahnúť na Normana Powella, ktorý dal sedem trojok a 36 bodov a zatienil hviezdu Pistons Cade Cunninghama, ktorý za zdolaných nazbieral 31 bodov, 8 doskokov a 11 asistencií.
Heat pritom strieľali s úspešnosťou len 43 percent, ale vypracovali si o 19 striel viac ako súper aj vďaka prevahe na útočnom doskoku.
Boston zvíťazil 120:106 nad Sacramentom. Jaylen Brown k tomu prispel 29 bodmi a 10 doskokmi, Derrick White pridal 14 zo svojich 16 bodov v poslednej štvrtine, do ktorej sa išlo za vyrovnaného stavu.
Pri výhre Philadelphie nad Dallasom 123: 108 si Tyresa Maxa 34 bodmi upevnil tretie miesto v tabuľke strelcov. VJ Edgecombe pridal 23 bodov a Joel Embiid 22 bodov.
Štvorzápasovú víťaznú sériu ťahajú hráči Houstonu, Rockets triumfovali na palubovke Brooklynu 120:96. Amen Thompson pomohol k výhre 23 bodmi, Kevin Durant pridal 22 bodov a 11 asistencií.
NBA - 23. december:
Brooklyn - Houston 96:120
Detroit - Miami 112:118
Dallas - Philadelphia 108:123
Sacramento - Boston 106:120
Los Angeles Clippers - Utah 118:101
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia