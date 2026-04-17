Levice nedopustili druhé zaváhanie za sebou. Nitra suverénne dokráčala do semifinále

Momentka zo zápasu Levice - Spišskí Rytieri. (Autor: Patrioti Levice)
TASR|17. apr 2026 o 23:03
V sérii vedú 2:1 na zápasy.

Basketbalisti tímu Nitra Blue Wings postúpili v najkratšom možnom čase do semifinále play off SBL.

V piatkovom treťom stretnutí štvrťfinálovej série zvíťazili nad Lučencom presvedčivo 89:70 (53:41) a potvrdili pozíciu nasadenej dvojky do play off. 

Najvyššie nasadené Levice doma taktiež suverénne zvládli zápas so Spišskými Rytiermi 96:62 (45:28). V sérii tak vedú 2:1 na zápasy.

O svojom postupe môžu rozhodnúť na palubovke súpera v pondelok 20. apríla. 

Tipos SBL - 3. zápasy štvrťfinále

Patrioti Levice - Spišskí Rytieri 96:62 (45:28)

Najviac bodov: Dorsey 22, Solčánsky 12, McGill a Stuckman (11 doskokov) po 11 - Kincel (10 doskokov) a Páleník po 11, Hill 9, 1426 divákov 

/stav série: 2:1/

Nitra Blue Wings - BKM Mimel Lučenec 89:70 (53:41)

Najviac bodov: Horvath 18, Bailey 14, Fusek 12 - Boone 20, Smith 16, Beaubrun 13, 400 divákov 

/konečný stav série: 3:0, Nitra postúpila do semifinále/

Pavúk play-off Tipos SBL

