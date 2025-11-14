VIDEO: Ďalší skvelý večer v podaní Čecha. Krejčímu to opäť padalo z diaľky

/Správu aktualizujeme/
NEW YORK. Basketbalista Vít Krejčí sa v noci v zámorskej NBA podieľal 20 bodmi na víťazstve Atlanty 132:122 v hale Utahu.
Český rozohrávač trafil šesť trojkových striel.
Phoenix Suns vyhrali nad Indianou Pacers 133:98. K piatemu triumfu za sebou potiahol domácich Devin Booker, ktorý získal 33 bodov.
Suns navýšili na začiatku tretej štvrtiny náskok na 20 bodov, no hostia ho skresali na polovicu.
VIDEO: Krejčího úspešné trojkové pokusy
Neskorší víťazi zápasu odpovedali 16-bodovou sériou, z ktorej 10 potiahol sám Booker. Druhým najaktívnejším bol z jeho tímu Dillon Brooks s 32 bodmi.
NBA - výsledky:
Cleveland - Toronto 113:126
Utah - Atlanta 122:132
Phoenix - Indiana 133:98
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: