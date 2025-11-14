VIDEO: Ďalší skvelý večer v podaní Čecha. Krejčímu to opäť padalo z diaľky

Vít Krejčí.
Vít Krejčí. (Autor: TASR/AP)
14. nov 2025 o 07:43
Zaznamenal šesť úspešných trojkových pokusov.

NEW YORK. Basketbalista Vít Krejčí sa v noci v zámorskej NBA podieľal 20 bodmi na víťazstve Atlanty 132:122 v hale Utahu.

Český rozohrávač trafil šesť trojkových striel.

Phoenix Suns vyhrali nad Indianou Pacers 133:98. K piatemu triumfu za sebou potiahol domácich Devin Booker, ktorý získal 33 bodov.

Suns navýšili na začiatku tretej štvrtiny náskok na 20 bodov, no hostia ho skresali na polovicu.

VIDEO: Krejčího úspešné trojkové pokusy

Neskorší víťazi zápasu odpovedali 16-bodovou sériou, z ktorej 10 potiahol sám Booker. Druhým najaktívnejším bol z jeho tímu Dillon Brooks s 32 bodmi. 

NBA - výsledky:

Cleveland - Toronto 113:126

Utah - Atlanta 122:132

Phoenix - Indiana 133:98

