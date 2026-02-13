VIDEO: Veľký návrat Srba na palubovky po diagnostikovaní rakoviny. Oklahoma nečakane prehrala

Basketbalisti Milwaukee zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Oklahomy City 110:93.
Devätnástimi bodmi a 11 doskokmi sa na tom podieľal Ousmane Dieng, ktorý si ešte na začiatku februára obliekal dres Thunder.
Obom tímom chýbali najväčšie hviezdy. Domáci sa museli zaobísť bez Shaia Gilgeousa-Alexandra, ktorý má svalové problémy v oblasti brucha, hosťom chýbal deviatykrát v rade Jannis Antetokunmpo.
Až sedem hráčov Bucks si pripísalo 10 a viac bodov, po Diengovi viedli v produktivite AJ Green so 17 bodmi a Bobby Portis s 15 a 12 doskokmi.
Domáci Isaiah Joe mal 17 bodov, Chet Holmgren pridal ďalších 16 a 13 doskokov. Debutu za Oklahomu City sa dočkal 20-ročný Srb Nikola Topič, ktorému pred sezónou diagnostikovali rakovinu semenníkov.
„Som jednoducho nadšený. Je zrejmé, že v uplynulých rokoch si vo svojom živote prešiel množstvom ťažkostí. Je to mladý chalan, ktorý chce len hrať basketbal, a to mu bolo niekoľkokrát odobraté.
Takže to, že sa dopracoval až do tohto bodu, že sa dostal na palubovku, je veľký úspech,“ uviedol tréner Thunder Mark Daigneault.
Hviezdny LeBron James sa stal vo veku 41 rokov a 44 dní najstarším hráčom histórie NBA, ktorý si pripísal triple-double.
Podarilo sa mu to v dueli s Dallasom, keď 28 bodmi, 10 doskokmi a 12 asistenciami pomohol Los Angeles Lakers k triumfu 124:104. Prekonal tak 22-ročný rekord Karla Maloneho (40 rokov, 127 dní).
„Myslím, že si takéto momenty v mojej kariére si vážim viac, keď chápem, že sa nachádzam v neskoršej fáze mojej cesty,“ citovala Jamesa agentúra AP. Bolo to jeho 123. kariérne triple-double.
V prestížnej zámorskej súťaži nasleduje prestávka venovaná Zápasu hviezd. Ten sa v miniturnajovom formáte uskutoční v noci na pondelok v Los Angeles.
NBA - piatok, 13. február
Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks 93:110 (25:30, 30:37, 18:22, 20:21)
Najviac bodov: Joe 17, Holmgren 16 (13 doskokov), McCain 13 - Dieng 19 (11 doskokov), Green 17, Portis 15 (12 doskokov)
Utah Jazz - Portland Trail Blazers 119:135 (31:28, 32:33, 23:40, 33:34)
Najviac bodov: Sensabaugh 28, Bailey, Collier a Filipowski po 15 - Holiday 31, Clingan 23 (18 doskokov), Grant 18
Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 124:104 (36:31, 28:32, 32:19, 28:22)
Najviac bodov: James 28 (10 doskokov, 12 asistencií), Hačimura 21, Reaves 18 - Christie a Marshall po 19, Washington 18
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: