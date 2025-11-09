VIDEO: Atlanta v oklieštenej zastavila rozbehnutých Lakers. Jokič zaznamenal triple double

NEW YORK. Basketbalisti Atlanty Hawks zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NBA nad Los Angeles Lakers 122:102.
Domáci vo výrazne oklieštenej zostave dokázali ukončiť päťzápasovú víťaznú sériu súpera, najlepším strelcom bol s 21 bodmi Mouhamed Gueye.
Atlanta nastúpila bez troch hráčov základnej päťky, napokon však s prehľadom dokázala zastaviť rozbehnutého súpera a najmä Slovinca Luku Dončiča. Rozohrávač Lakers zakončil duel s 22 bodmi, doteraz mal priemer 40 bodov na zápas.
„Som veľmi sebavedomý. Špeciálne, keď nám chýbali niektorí hráči, tak som musel hrať mimoriadne agresívne a to si myslím, že sa mi podarilo. Behal som, držal sa v tempe, na tom je založený náš útok. V tomto smere som dobrý, takže ma nachádzali vo voľných pozíciách,“ prezradil na oficiálnej pozápasovej tlačovej konferencii Gueye.
V dobrom vstupe do nového ročníka pokračujú hráči San Antonia, pred vlastnými fanúšikmi zdolali New Orleans Pelicans 126:119. Prvýkrát v aktuálnom ročníku nastúpil za Spurs De’Aaron Fox, na výhre sa podieľal 24 bodmi.
K tomu sa pridal Victor Wembanyama s 18 bodmi a 18 doskokmi, čím zatienili 41-bodového Treya Murphyho na strane súpera.
„Ešte to nie je úplne ono, od marca som nehral súťažný zápas a celé leto som neodohral kompletné stretnutie. Som celkom dobrý basketbalista, čiže aj keď je to takto, tak dokážem rôzne veci,“ povedal Fox zámorským novinárom.
Denver zdolal Indianu 117:100, šieste triple double z deviatich odohraných zápasov zaznamenal Nikola Jokič, autor 32 bodov, 14 doskokov a 14 asistencií.
Reprezentant Srbska tak zastúpil svojich zranených kolegov, Nuggets chýbali dvaja členovia základnej zostavy.
„Škoda, že sa toho nedá povedať viac. Mali sme by sme hovoriť o efektivite Jokiča. Je to najefektívnejší basketbalista, akého som kedy videl. Jasné, v minulosti boli hráči, ktorých som nemal možnosť vidieť, ale z môjho pohľadu v tejto modernej generácii mi ukážte niekoho, kto takto hrá.
Je to radosť sledovať, k tomu to všetko stihol za 31 minút,“ pochválil Jokiča jeho tréner David Adelman. Pre Indianu to bola ôsma prehra z doterajších deviatich duelov.
NBA - výsledky:
Washington Wizards - Dallas Mavericks 105:111
Najviac bodov: McCollum 25, Whitmore 19, Sarr 17 - Marshall 30, Washington a Williams po 14
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 130:120
Najviac bodov: Maxey 31, Embiid 29, Watford 20 (17 doskokov, 10 asistencií) - Barrett a Quickley po 22, Ingram 21
Atlanta Hawks - LA Lakers 122:102
Najviac bodov: Gueye 21, Krejčí a Newell po 17 - Dončič 22 (11 doskokov), Knecht 14, LaRavia 13
Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 128:122
Najviac bodov: Hunter a Mitchell po 29, Mobley 24 - Okoro 19, J. Smith 18 (11 doskokov), T. Jones 17
Miami Heat - Portland Trail Blazers 136:131
Najviac bodov: Jovič 29, Powell 22, Larsson 16 - Avdija 33 (11 doskokov), Sharpe 21, Grant a Holiday (13 asistencií) po 18
San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 126:119
Najviac bodov: Fox 24, Wembanyama 18 (18 doskokov), Vassell 16 - Murphy 41, Fears 18, H. Jones 15
Denver Nuggets - Indiana Pacers 117:100
Najviac bodov: Jokič 32 (14 doskokov, 14 asistencií), Hardaway 17, Watson 16 - Nesmith 25, Nembhard 22, Siakam 14
LA Clippers - Phoenix Suns 103:114
Najviac bodov: Zubac 21 (15 doskokov), Collins 19, Harden 13 (13 asistencií) - Booker 21 (10 doskokov), Williams 19, Brooks 16
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: