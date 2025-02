VIDEO: Šláger najlepších pre lídra. Davis debutoval v Dallase výborným výkonom

A to im ešte chýbal ich prvý pivot Chet Holmgren, ktorý sa v sobotu vrátil po dlhej absencii spôsobenej zranením, no ešte nehráva dva zápasy v dvoch dňoch.

Boston v súboji tabuľkových susedov dominoval v derby na palubovke New Yorku 131:104 a patrí mu 2. miesto na východe o 5,5 stretnutia za Clevelandom.

"Celý kolektív ukázal nezlomnosť. Hrali sme proti skvelému tímu, ktorý hrá dobre aj aktuálne. Napriek tomu sme udávali tón duelu, čo je pozoruhodné. Skvelá práca," pochválil zverencov tréner Oklahomy City Mark Daigneault.

Davis sa stal prvým hráčom v NBA od roku 1992, ktorý vo svojom debute v drese nového tímu zapísal aspoň 25 bodov, 15 doskokov a 5 asistencií.

Predtým to dokázal Charles Barkley ako hráč Phoenixu po prestupe z Philadelphie. Bývalý pivot Los Angeles Lakers sa dočkal vrelého privítania od divákov, hoci pred arénou protestovala asi tisícka priaznivcov Mavericks proti manažérovi klubu Nicovi Harrisonovi, ktorý zrealizoval výmenu Davisa za Luku Dončiča.

"Ak vymeníte niekoho takého ako Luka, ktorý vykonal tak veľa pre mesto a klub, mnohých sa to dotkne. Keď sa nám však podarí dosiahnuť to, čo veríme, že sme schopní dosiahnuť, tak sa veci vrátia do normálu," povedal Davis podľa ESPN.