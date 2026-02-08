VIDEO: Mladší boli iba LeBron a Dončič. Castle zažiaril 40-bodovým triple double

Basketbalisti San Antonia Spurs vyhrali v zámorskej NBA štvrtý zápas za sebou. V noci na nedeľu zdolali doma Dallas 138:125, keď sa osobný maximom 40 bodov blysol mladík Stephon Castle.
Pridal k tomu 12 doskokov a 12 asistencií a vo veku 21 rokov je tretí najmladší hráč so 40-bodovým triple-double v histórii súťaže.
V skoršom veku ako Castle dokázali triple-double s aspoň 40 bodmi zaznamenať iba LeBron James a Luka Dončič.
Nováčik roka z vlaňajška sa pridal k Davidovi Robinsonovi, ktorý ako jediný hráč v organizácii Spurs dosiahli takýto výkon.
Proti Dallasu mal parádnu úspešnosť streľby, keď mu do koša „padlo“ 15 z 19 pokusov. Devin Vassell pridal 17 bodov a Victor Wembanyama 16 bodov a 11 doskokov.
Houston uspel na palubovke obhajcu titulu Oklahomy City 112:106. Turecký reprezentant Alperen Sengün si za hostí pripísal triple-double za 17 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií. Domácim chýbal Shai Gilgeous-Alexander pre problémy s brušným svalstvom.
NBA - výsledky:
Brooklyn - Washington 127:113
Oklahoma City - Houston 106:112
San Antonio - Dallas 138:125
Orlando - Utah 120:117
Atlanta - Charlotte 119:126
Chicago - Denver 120:136
LA Lakers - Golden State 105:99
Phoenix - Philadelphia 103:109
Portland - Memphis 122:115
Sacramento - Cleveland 126:132
