VIDEO: Mladší boli iba LeBron a Dončič. Castle zažiaril 40-bodovým triple double

Max Christie v drese San Antonia
Max Christie v drese San Antonia (Autor: TASR/AP)
8. feb 2026 o 07:25
Dokázal to ako tretí najmladší hráč histórie NBA.

Basketbalisti San Antonia Spurs vyhrali v zámorskej NBA štvrtý zápas za sebou. V noci na nedeľu zdolali doma Dallas 138:125, keď sa osobný maximom 40 bodov blysol mladík Stephon Castle.

Pridal k tomu 12 doskokov a 12 asistencií a vo veku 21 rokov je tretí najmladší hráč so 40-bodovým triple-double v histórii súťaže.

V skoršom veku ako Castle dokázali triple-double s aspoň 40 bodmi zaznamenať iba LeBron James a Luka Dončič.

Nováčik roka z vlaňajška sa pridal k Davidovi Robinsonovi, ktorý ako jediný hráč v organizácii Spurs dosiahli takýto výkon.

Proti Dallasu mal parádnu úspešnosť streľby, keď mu do koša „padlo“ 15 z 19 pokusov. Devin Vassell pridal 17 bodov a Victor Wembanyama 16 bodov a 11 doskokov.

Houston uspel na palubovke obhajcu titulu Oklahomy City 112:106. Turecký reprezentant Alperen Sengün si za hostí pripísal triple-double za 17 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií. Domácim chýbal Shai Gilgeous-Alexander pre problémy s brušným svalstvom.

NBA - výsledky:

Brooklyn - Washington 127:113

Oklahoma City - Houston 106:112

San Antonio - Dallas 138:125

Orlando - Utah 120:117

Atlanta - Charlotte 119:126

Chicago - Denver 120:136

LA Lakers - Golden State 105:99

Phoenix - Philadelphia 103:109

Portland - Memphis 122:115

Sacramento - Cleveland 126:132

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


    dnes 07:25
