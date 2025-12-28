VIDEO: Dlhá séria San Antonia sa zastavila na čísle osem. Denveru nestačil ani výborný Jokič

Basketbalisti San Antonia ukončili sériu víťazných stretnutí v NBA na čísle osem. V noci na nedeľu podľahli prekvapujúco doma Utahu 114:127.
Spurs nestačilo ani 32 bodov francúzskeho pivota Victora Wembanyamu, ktorý sa po problémoch s lýtkom vrátil do základnej zostavy a k plnej minutáži. Triumf Jazz riadili Lauri Markkanen s 29 bodmi a Keyonte George s 28 bodmi.
„Je skutočne pôsobivé, že sme dokázali druhýkrát za sebou uspieť proti veľmi kvalitnému tímu. Som hrdý na túto skupinu hráčov, preto chcem, aby sme si to všetci užívali.
Nie je ľahké hrať s toľkými mladými hráčmi, ale už viackrát sme v tejto sezóne v tesných koncovkách ukázali, že tento tím sa nebojí. Markkanen s Georgeom to opäť raz zobrali na seba,“ zhodnotil cennú výhru na pozápasovej tlačovej konferencii kouč Jazz Will Hardy.
San Antonio si v decembri pripísalo nezdar aj vo finále Pohára NBA, ten sa však do štatistík základnej časti nepočíta.
Jokič s triple double
Oficiálne tak má na konte osem prehier v sezóne a v Západnej konferencii je na 2. priečke o tri stretnutia za lídrom ligy z Oklahomy City.
O jeden duel späť zostal Denver, ktorý neuspel v dráme v Orlande 126:127. Duel rozhodol sedem sekúnd pred koncom šestkami Desmond Bane.
Nuggets nestačil ďalší výborný výkon Nikolu Jokiča, ktorý nazbieral 34 bodov, 21 doskokov a 12 asistencií.
Srb si pripísal už 180. triple double kariéry a je tak už len jedno triple double od historicky druhej priečky, ktorú drží Oscar Robertson.
Zároveň to bol pre Jokiča už ôsmy zápas, v ktorom zapísal aspoň 30 bodov, 20 doskokov a 10 asistencií. V tom je druhý za Wiltom Chamberlainom, ktorý mal takýchto zápasov šestnásť.
V drese Magic zažiaril Anthony Black osobným rekordom 38 bodov: „Som nesmierne šťastný. V tejto sezóne sa ukazuje, koľko som toho odmakal počas leta. Začínam sa cítiť sebavedomejšie s mojimi schopnosťami a s tým, čo som odtrénoval počas leta.“
Do zostavy Milwaukee sa po zranení vrátil Jannis Antetokunmpo a pomohol ukončiť víťaznú šnúru piatich stretnutí regionálneho rivala. Bucks triumfovali v Chicagu 112:103 a grécky krídelník zaznamenal 29 bodov.
„V prvom polčase sme šetrili jeho minutáž, aby sme ho lepšie využili v druhom polčase. Samozrejme, nebol z toho nadšený ani pri ďalšom striedaní. Čo je však dôležité, zvládli sme to. Myslím si, že stále sme v hre o play off alebo play in, aj keď sme ešte dokopy nič nepredviedli.
Nezmení sa to z dňa na dňa, potrebujeme totiž viac, ako len návrat Jannisa. Musíme hrať, behať, doskakovať a trénovať lepšie,“ citovala oficiálna stránka súťaže trénera Bucks Doca Riversa. Jeho tímu patrí v tabuľke Východnej konferencie 11. pozícia s 13 výhrami a 19 prehrami.
Kríza Atlanty s Krejčím
Basketbalisti Atlanty prehrali už šieste stretnutie za sebou, v sobotu nezvládli koncovku a doma podľahli New Yorku 125: 128. Český reprezentant Vít Krejčí odohral za Hawks 24 minút a dal deväť bodov.
Pre Knicks to bola už trinásta výhra z posledných 16 zápasov a drží druhú priečku v tabuľke Východnej konferencie. Atlanta je stále desiata.
Do histórie sa zapísal Russell Westbrook, ktorý k výhre Sacramenta nad Dallasom 113:107 prispel 21 bodmi a deviatimi asistenciami a posunul sa na 19. miesto medzi najlepšími strelcami histórie a dokonca na siedme miesto pred Magica Johnsona v poradí najlepších nahrávačov. Na konte už má 10.149 asistencií.
NBA - výsledky:
Sacramento - Dallas 113:107 (31:23, 28:21, 29:33, 25:30)
Najviac bodov: Ellis a Westbrook po 21, Raynaud 19 - Flagg 23, Washington 17, K. Thompson 14
New Orleans - Phoenix 114:123 (33:32, 22:33, 30:28, 29:30)
Najviac bodov: Murphy 24, Williamson 22, Queen 21 (11 doskokov) - Booker 20, Brooks 18, Gillespie 17
Orlando - Denver 127:126 (23:31, 25:31, 36:31, 43:33)
Najviac bodov: Black 38, Bane 24, Carter 18 - Jokič 34 (21 doskokov a 12 asistencií), Murray 24, Hardaway 20
Atlanta - New York 125:128 (27:33, 28:35, 34:30, 36:30)
Najviac bodov: Okongwu 31 (14 doskokov), Alexander-Walker 25, Johnson 20 (12 asistencií) - Towns 36 (15 doskokov), Brunson 34, Anunoby 15 (10 doskokov)
Houston - Cleveland 117:100 (32:24, 28:22, 30:17, 27:37)
Najviac bodov: Durant 30, Sheppard 18, Smith 15 - Tyson 23 (15 doskokov), D. Mitchell 16, Merrill 13
Chicago - Milwaukee 103:112 (26:28, 24:26, 30:31, 23:27)
Najviac bodov: Vučevič a White po 16, Giddey 13 - J. Antetokunmpo 29, Rollins 20, Portis 17 (11 doskokov)
Miami - Indiana 142:116 (29:28, 30:32, 39:34, 44:22)
Najviac bodov: Jaquez a Wiggins po 28, Powell 23 - Siakam 33, Mathurin 25, Nembhard 15 (16 asistencií)
Minnesota - Brooklyn 107:123 (30:33, 33:29, 23:36, 21:25)
Najviac bodov: Edwards 28, McDaniels 16, Randle (11 asistencií) a Reid po 13 - Thomas 30, Porter 27 (10 doskokov), Claxton 14
San Antonio - Utah 114:127 (40:32, 20:38, 27:28, 27:29)
Najviac bodov: Wembanyama 32, K. Johnson 27 (10 doskokov), Castle 20 - Markkanen 29, George 28, Clayton 17
