Lakers nepomohol návrat LeBrona ani 34 bodov Dončiča, Giannis riadil obrat Milwaukee

NEW YORK. Basketbalistom Los Angeles Lakers nepomohol návrat LeBrona Jamesa do zostavy po dvoch týždňoch a prehrali v noci na nedeľu v NBA s Chicagom Bulls doma vysoko 115:146.

Hráči Golden State bez zraneného Stephena Curryho prehrali v Atlante 115:124. Naďalej však držia posledné priame postupové miesto do play-off v Západnej konferencii o pol stretnutia pred Los Angeles Clippers.

Chicago sa snaží vylepšiť si svoju 9. priečku vo Východnej konferencii, z ktorej vedie cesta do play-off cez dva víťazné zápasy v play in. Na ôsme Orlando stráca dve stretnutia.

"Predviedli sme najhoršiu obranu možno za celú sezónu, rozhodne za uplynulé tri mesiace. Vrátili sa nám do zostavy po zranení niektorí hráči a možno si všetci mysleli, že to bude hneď také isté ako predtým. Tak to však nefunguje," posťažoval sa kouč Lakers JJ Redick podľa AFP.

