VIDEO: LeBron James prekonal rekord Jordana, veterán Durant zatienil aj Jokiča

Kevin Durant v zápase proti Denveru.
Kevin Durant v zápase proti Denveru. (Autor: TASR/AP)
21. dec 2025 o 08:01
Lakers sa pri prehratom derby zranil Luka Dončič.

Basketbalisti Los Angeles Lakers prehrali v derby NBA s Clippers 88:103 a navyše prišli o svoju hviezdu Luku Dončiča. Najlepší strelec súťaže zápas vzdal v polčase pre problémy so svalom ľavej nohy.

Lakers nastúpili až bez troch hráčov základnej zostavy – Deandreho Aytona, Ruija Hačimuru a Austina Reavesa.

Dončič od začiatku nepôsobil stopercentne fit a na lavičke si masíroval lýtko. Ligový kanonier s priemerom 35 bodov na zápas odstúpil v polčase s 12 bodmi na konte.

Lakers ani raz nevyhrávali a prehrávali aj o 22 bodov. Na začiatku poslednej štvrtiny ešte zabrali a šnúrou 14:0 znížili na rozdiel siedmich bodov.

Následne však Clippers dali osem bodov za sebou a na to už súper nenašiel odpoveď.

Lakers nepomohlo ani 36 bodov LeBrona Jamesa, čo je pre najlepšieho strelca histórie NBA jeho najlepší výkon od februára.

Vďaka tomuto výkonu prekonal James rekord Michaela Jordana v počte zápasov s minimálne 35 bodmi po dovŕšení veku 40 rokov.

VIDEO: Zostrih akcii LeBrona Jamesa

Basketbalisti Houstonu zvíťazili v súboji popredných tímov Západnej konferencie na palubovke Denveru 115:101 a ukončili sériu šiestich triumfov súpera.

Žiaril Kevin Durant, 37-ročný veterán viedol svoj tím s 31 bodmi, sekundoval mu náhradník Reed Sheppard s 28 bodmi. Nuggets nestačilo 25 bodov Nikolu Jokiča.

Hráči Golden State oplatili Phoenixu dva dni starú prehru a doma zvíťazili 119:116. Hlavnou postavou bol opäť Stephen Curry, ktorý dal 14 zo svojich 28 bodov v poslednej štvrtine.

Warriors pritom dohrávali už od druhej štvrtiny bez Draymonda Greena, ktorý bol za dve technické chyby po sebe vylúčený.

Najhorší tím súťaže Washington vybojoval piate víťazstvo v sezóne, proti Memphisu zmazal dvadsaťbodové manko a zvíťazil 130:122. CJ McCollum a Kyshawn George prispeli po 28 bodov.

Wizards ukončili sériu siedmich prehier a na palubovke Memphisu uspeli prvýkrát od januára 2018. Grizzlies nepomohlo ani 37 bodov Španiela Santiho Aldamu, čo je jeho nové osobné maximum.

VIDEO: Trojka Santiho Aldamu

Detroit zdolal Charlotte 112:86. Cade Cunningham zaznamenal triple-double za 22 bodov, 10 doskokov a 10 asistencií.

Štvrté víťazstvo v rade dosiahol New Orleans, ktorý zdolal Indianu 128:109. Zion Williamson z lavičky nastrieľal 29 bodov. Pelicans, ktorí boli dlhý čas najhorším tímom ligy, mali naposledy dlhšiu víťaznú sériu v marci 2023.

NBA - 21. december:

Denver - Houston 101:115

New Orleans - Indiana 128:109

Philadelphia - Dallas 121:114

Toronto - Boston 96:112

Detroit - Charlotte 112:86

Memphis - Washington 122:130

Golden State - Phoenix 119:116

Utah - Orlando 127:128 pp

Sacramento - Portland 93:98

Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 103:88

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

    dnes 08:01
