Indiana vymazala nulu zo štatistiky víťazstiev, favorita zdolala po skvelej štvrtej štvrtine

Hráči Indiany Pacers.
Hráči Indiany Pacers. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. nov 2025 o 08:01 (aktualizované 2. nov 2025 o 09:09)
ShareTweet0

Líder domácich Pascal Siakam nazbieral 27 bodov.

NEW YORK. Basketbalisti Indiany Pacers prekvapujúco zvíťazili nad Golden State Warriors 114:109 a dosiali vôbec prvý triumf v šiestom zápase novej sezóny NBA.

Kamerunský líder domácich Pascal Siakam nazbieral 27 bodov vrátane trojky v záverečných sekundách štvrtej štvrtiny, ktorou upravil na 112:109.

Aaron Nesmith dosiahol kariérové maximum 31 bodov a Quenton Jackson si vylepšil svoj rekord v NBA na 25 bodov.

Neúspešní finalisti z minulej sezóny Pacers sú do konca ročníka bez hviezdneho Tyresea Haliburtona.

Zranenia im vyradili aj Obiho Toppina, T.J. McConnella, Kama Jonesa, Bennedicta Mathurina a Andrewa Nembharda.

Hráči Sacramenta Kings ukončili trojzápasovú sériu prehier, keď triumfovali v Milwaukee 135:133.

Zach LaVine nazbieral 31 a DeMar DeRozan pridal 29 bodov. Domáci Jannis Antetokounmpo zaznamenal 26 bodov, 11 doskokov a osem asistencií.

Julius Randle prispel 30 bodmi k triumfu Minnesoty Timberwolves nad Charlotte Hornets 122:105.

Kevin Durant nastrieľal 26 pri vysokej výhre Houstonu v Bostone 128:101.

NBA - 2. november

Milwaukee - Sacramento 133:135

Charlotte - Minnesota 105:122

Indiana - Golden State 114:109

Washington - Orlando 94:125

Boston - Houston 101:128

Detroit - Dallas 122:110

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Hráči Indiany Pacers.
    Hráči Indiany Pacers.
    Indiana vymazala nulu zo štatistiky víťazstiev, favorita zdolala po skvelej štvrtej štvrtine
    dnes 08:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Indiana vymazala nulu zo štatistiky víťazstiev, favorita zdolala po skvelej štvrtej štvrtine