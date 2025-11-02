Indiana vymazala nulu zo štatistiky víťazstiev, favorita zdolala po skvelej štvrtej štvrtine

NEW YORK. Basketbalisti Indiany Pacers prekvapujúco zvíťazili nad Golden State Warriors 114:109 a dosiali vôbec prvý triumf v šiestom zápase novej sezóny NBA.
Kamerunský líder domácich Pascal Siakam nazbieral 27 bodov vrátane trojky v záverečných sekundách štvrtej štvrtiny, ktorou upravil na 112:109.
Aaron Nesmith dosiahol kariérové maximum 31 bodov a Quenton Jackson si vylepšil svoj rekord v NBA na 25 bodov.
Neúspešní finalisti z minulej sezóny Pacers sú do konca ročníka bez hviezdneho Tyresea Haliburtona.
Zranenia im vyradili aj Obiho Toppina, T.J. McConnella, Kama Jonesa, Bennedicta Mathurina a Andrewa Nembharda.
Hráči Sacramenta Kings ukončili trojzápasovú sériu prehier, keď triumfovali v Milwaukee 135:133.
Zach LaVine nazbieral 31 a DeMar DeRozan pridal 29 bodov. Domáci Jannis Antetokounmpo zaznamenal 26 bodov, 11 doskokov a osem asistencií.
Julius Randle prispel 30 bodmi k triumfu Minnesoty Timberwolves nad Charlotte Hornets 122:105.
Kevin Durant nastrieľal 26 pri vysokej výhre Houstonu v Bostone 128:101.
NBA - 2. november
Milwaukee - Sacramento 133:135
Charlotte - Minnesota 105:122
Indiana - Golden State 114:109
Washington - Orlando 94:125
Boston - Houston 101:128
Detroit - Dallas 122:110
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: