VIDEO: Charlotte zažíva najdlhšiu víťaznú sériu od 2016. Pri triumfe Philadelphie žiaril Embiid

Basketbalisti Charlotte Hornets vyhrali v sobotnom zápase zámorskej NBA nad San Antoniom Spurs 111:106. Domáci tak predĺžili svoju víťaznú sériu na šesť zápasov.
Ťahúňom Hornets bol 26-bodový Brandon Miller, jeho spoluhráč a náhradník Collin Sexton premenil všetkých päť trojok a dovedna si pripísal 21 bodov.
Hornets zažívajú najdlhšiu víťaznú šnúru od marca 2016, kedy triumfovali v siedmich stretnutiach v rade.
Hviezdou sobotňajšieho večera bol Joel Embiid, ktorý 40 bodmi a 11 doskokmi zariadil výhru Philadelphie 124:114 nad New Orleans. Po zdravotných problémoch zrejme naberá svoju starú formu a v šiestom z posledných siedmich zápasov nastrieľal viac ako 30 bodov.
V sobotu si dokonca 40 bodmi vylepšil svoje sezónne maximum. Na hranicu 40 bodov dosiahol po dvoch rokoch. Naposledy sa mu to podarilo v januári 2024 pri jeho osobnom rekorde 70 bodov.
Sixers pomohol zaceliť medzeru po Paulovi Georgeovi, ktorý dostal trest na 25 zápasov za porušenie antidopingových pravidiel.
Basketbalisti Atlanty prehrali na palubovke Indiany 124:129. Český reprezentant Vít Krejčí pri tom tentoraz chýbal pre ťažkosti s členkom.
NBA - výsledky:
Charlotte - San Antonio 111:106
Indiana - Atlanta 129:124
Philadelphia - New Orleans 124:114
Miami - Chicago 118:236
Memphis - Minnesota 114:131
Houston - Dallas 111:107
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia