VIDEO: Nová generácia prevýšila LeBrona a spol. Zápas hviezd NBA vyhrali mladíci

Tím USA Stars vyhral NBA All Star Game
Tím USA Stars vyhral NBA All Star Game (Autor: TASR/AP)
ČTK|16. feb 2026 o 07:43
ShareTweet0

Cenu pre najužitočnejšieho hráča dostal Edwards.

Miniturnaj na Stretnutí hviezd NBA v Los Angeles vyhral tím Stars. Výber mladých hráčov okolo Devina Bookera a Anthonyho Edwardsa si vo finále poradil 47:21 so skúsenejšími Stripes, ktoré viedli LeBron James alebo Kevin Durant.

Okrem Stars a Stripes sa turnaja zúčastnil aj výber World zložený z medzinárodných hráčov. Tímy sa najprv stretli v skupine každý s každým a prvé dva celky tabuľky potom nastúpili vo finále.

Stretnutie sa hralo na jednu dvanásťminútovku, napriek tomu Kawhi Leonard z tímu Stripes dokázal v skupine pri výhre 48:45 nad výberom sveta nastrieľať 31 bodov. Hviezda domácich Clippers sa tak postarala o najlepší výkon večera.

VIDEO: Zostrih zápasu Team Stars - Team Stripes

"Bolo to skvelé a som veľmi rád, že som dostal šancu zúčastniť sa zápasu. A tiež som rád, že som fanúšikom aj niečo predviedol," povedal Leonard, ktorý sa do výberu pre Stretnutie hviezd dostal až ako náhradník.

Najlepším strelcom finále bol Tyresa Maxey s deviatimi bodmi, cenu pre najužitočnejšieho hráča turnaja dostal Edwards.

"Súper tvrdil, že má najlepších hráčov sveta, takže víťazstvo nám naozaj veľmi chutí," povedal rozohrávač Minnesoty.

NBA All Star 2026 - výsledky:

mini turnaj:

Tím USA Stars - Tím Svet 37:35 pp

Tím USA Stripes - Tím USA Stars 42:40

Tím USA Stripes - Tím Svet 48:45

finále:

Tím USA Stars - Tím USA Stripes 47:21

najviac bodov: Maxey 9, Edwards a Holmgren po 8 - Mitchell 6, James 5, Brown 4

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


Basketbal

Basketbal

    LeBron James
    LeBron James
    LeBron James drží svet v napätí. Stále nevie, či bude pokračovať v kariére
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»VIDEO: Nová generácia prevýšila LeBrona a spol. Zápas hviezd NBA vyhrali mladíci