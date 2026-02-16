VIDEO: Nová generácia prevýšila LeBrona a spol. Zápas hviezd NBA vyhrali mladíci

Miniturnaj na Stretnutí hviezd NBA v Los Angeles vyhral tím Stars. Výber mladých hráčov okolo Devina Bookera a Anthonyho Edwardsa si vo finále poradil 47:21 so skúsenejšími Stripes, ktoré viedli LeBron James alebo Kevin Durant.
Okrem Stars a Stripes sa turnaja zúčastnil aj výber World zložený z medzinárodných hráčov. Tímy sa najprv stretli v skupine každý s každým a prvé dva celky tabuľky potom nastúpili vo finále.
Stretnutie sa hralo na jednu dvanásťminútovku, napriek tomu Kawhi Leonard z tímu Stripes dokázal v skupine pri výhre 48:45 nad výberom sveta nastrieľať 31 bodov. Hviezda domácich Clippers sa tak postarala o najlepší výkon večera.
VIDEO: Zostrih zápasu Team Stars - Team Stripes
"Bolo to skvelé a som veľmi rád, že som dostal šancu zúčastniť sa zápasu. A tiež som rád, že som fanúšikom aj niečo predviedol," povedal Leonard, ktorý sa do výberu pre Stretnutie hviezd dostal až ako náhradník.
Najlepším strelcom finále bol Tyresa Maxey s deviatimi bodmi, cenu pre najužitočnejšieho hráča turnaja dostal Edwards.
"Súper tvrdil, že má najlepších hráčov sveta, takže víťazstvo nám naozaj veľmi chutí," povedal rozohrávač Minnesoty.
NBA All Star 2026 - výsledky:
mini turnaj:
Tím USA Stars - Tím Svet 37:35 pp
Tím USA Stripes - Tím USA Stars 42:40
Tím USA Stripes - Tím Svet 48:45
finále:
Tím USA Stars - Tím USA Stripes 47:21
najviac bodov: Maxey 9, Edwards a Holmgren po 8 - Mitchell 6, James 5, Brown 4
