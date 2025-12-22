NBA a FIBA stále pracujú na novej lige v Európe, hľadajú záujemcov

Zámorská basketbalová NBA a Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) začnú vyhľadávať tímy a vlastnícke skupiny ako súčasť projektu vytvorenia novej mužskej profesionálnej basketbalovej ligy v Európe.
V januári 2026 plánujú spomenuté strany pokračovať v spoločnom prieskume a zapojiť potenciálnych účastníkov do procesu pripojenia sa k lige. Komisár NBA Adam Silver vyjadril presvedčenie, že existuje obrovská príležitosť pre vznik novej ligy na európskom kontinente.
"Spolu s FIBA sa tešíme na spoluprácu s klubmi a vlastníckymi skupinami, ktoré zdieľajú našu víziu potenciálu basketbalu v Európe," povedal.
Nová liga by ponúkala trvalé miesta, ale aj možnosť kvalifikácie na základe výkonu pre tímy z domácich líg prostredníctvom Ligy majstrov alebo kvalifikačného turnaja na konci sezóny.
Sezóna by bola zosúladená s domácimi ligami a národnými tímami, aby hráči mohli reprezentovať svoje kluby aj krajiny.
NBA a FIBA tiež plánujú venovať finančnú podporu a zdroje na rozvoj európskeho basketbalového ekosystému, vrátane domácich líg, akadémií klubov a programov na rozvoj hráčov, trénerov a rozhodcov.