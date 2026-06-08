Levice dotiahol na totálny vrchol. Madzin predĺžil s Patriotmi ďalšiu zmluvu

Michal Madzin.
Michal Madzin. (Autor: TASR)
TASR|8. jún 2026 o 15:05
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Zo šiestich dohratých sezón má päť majstrovských titulov a jedno druhé miesto v SBL.

Vedenie basketbalového klubu Patrioti Levice sa dohodlo na novej dvojročnej zmluve s trénerom Michalom Madzinom.

Ten zostáva aktuálne najdlhšie slúžiacim koučom v najvyšších slovenských súťažiach, v zbierke s piatimi zlatými kovmi. Pre 40-ročného Madzina bude najbližšia sezóna už ôsmou na lavičke Levíc.

Do klubu prišiel zo Svitu v roku 2019. Zo šiestich dohratých sezón má päť majstrovských titulov a jedno druhé miesto v SBL, víťazstvo v Alpsko-jadranskom pohári a tiež Slovenský pohár.

V uplynulej sezóne doviedol Patriotov ako prvý klub na Slovensku do skupinovej fázy Ligy majstrov.

„Vážim si dôveru zo strany klubu a aj to, že sme sa opäť dokázali posunúť a dať si pred seba nové ciele.

Ideme spolu za novými výzvami s novou motiváciou, ktorou je už v lete žreb Ligy majstrov a FIBA súťaží. Osobne sa na to veľmi teším a s hrdosťou budeme očakávať, čo nás v novej sezóne bude čakať,“ povedal Madzin pre klubový web.

Doplnil ho Ladislav Garaj, generálny manažér klubu: „To, že dokážeme rok čo rok posúvať naše limity vyššie a vyššie je určite motiváciou pre nás všetkých v klube pracovať ďalej.

Dohoda s trénerskou dvojicou bola pre nás opäť prioritou, preto sme nesmierne radi, že Michal pokračuje v tíme. Verím, že sa rýchlo dohodneme aj s Lacim Lutovským a následne sa pustíme do hráčskeho kádra.

Máme už svoj systém výberu hráčov nastavený a keďže bol posledné roky veľmi úspešný, nebudeme na ňom nič zásadné meniť.“

Basketbal

Basketbal

    Michal Madzin.
    Michal Madzin.
    Levice dotiahol na totálny vrchol. Madzin predĺžil s Patriotmi ďalšiu zmluvu
    dnes 15:05
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