Levice dotiahol na totálny vrchol. Madzin predĺžil s Patriotmi ďalšiu zmluvu

Vedenie basketbalového klubu Patrioti Levice sa dohodlo na novej dvojročnej zmluve s trénerom Michalom Madzinom.
Ten zostáva aktuálne najdlhšie slúžiacim koučom v najvyšších slovenských súťažiach, v zbierke s piatimi zlatými kovmi. Pre 40-ročného Madzina bude najbližšia sezóna už ôsmou na lavičke Levíc.
Do klubu prišiel zo Svitu v roku 2019. Zo šiestich dohratých sezón má päť majstrovských titulov a jedno druhé miesto v SBL, víťazstvo v Alpsko-jadranskom pohári a tiež Slovenský pohár.
V uplynulej sezóne doviedol Patriotov ako prvý klub na Slovensku do skupinovej fázy Ligy majstrov.
„Vážim si dôveru zo strany klubu a aj to, že sme sa opäť dokázali posunúť a dať si pred seba nové ciele.
Ideme spolu za novými výzvami s novou motiváciou, ktorou je už v lete žreb Ligy majstrov a FIBA súťaží. Osobne sa na to veľmi teším a s hrdosťou budeme očakávať, čo nás v novej sezóne bude čakať,“ povedal Madzin pre klubový web.
Doplnil ho Ladislav Garaj, generálny manažér klubu: „To, že dokážeme rok čo rok posúvať naše limity vyššie a vyššie je určite motiváciou pre nás všetkých v klube pracovať ďalej.
Dohoda s trénerskou dvojicou bola pre nás opäť prioritou, preto sme nesmierne radi, že Michal pokračuje v tíme. Verím, že sa rýchlo dohodneme aj s Lacim Lutovským a následne sa pustíme do hráčskeho kádra.
Máme už svoj systém výberu hráčov nastavený a keďže bol posledné roky veľmi úspešný, nebudeme na ňom nič zásadné meniť.“