S Kropilákom tvoril obávanú dvojicu. Zomrel legendárny Marian Kotleba

TASR|12. dec 2025 o 18:14
V stredu, 10. decembra zomrel vo veku 73 rokov bývalý slovenský basketbalista Marian Kotleba. Informovali o tom denník Šport a Slovenská basketbalová asociácia.

Rodák z Bratislavy získal 11. marca 1979 s Interom historický prvý titul majstra Československa po víťazstve 95:86 nad Zbrojovkou Brno vo vypredanej hale na Pasienkoch.

V slávnej ére Interu vytvoril obávanú podkošovú dvojicu so Stanislavom Kropilákom. So „žltočiernymi" si zopakoval titul v roku 1980. Na ďalší rok bol vicemajster.

Bronzový v najvyššej československej súťaži bol dvakrát, s Interom v roku 1977 a Duklou Olomouc v roku 1974.

Na sklonku kariéry obliekal dres BC Prievidza, celkovo odohral v celoštátnej lige 11 sezón.

V rokoch 1973–1978 nastúpil za ČSSR v 75 zápasoch a predstavil sa aj na majstrovstvách sveta 1978 vo filipínskej Manile.

