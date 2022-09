Amatérske chyby rozhodcov na ME. Turecko sa vyhráža FIBA odchodom

BRATISLAVA. Basketbalista tímu NBA Philadelphia 76ers a reprezentant Turecka Furkan Korkmaz bol vylúčený zo zápasu s Gruzínskom na EuroBaskete. Turecký národný tím po zápase prezradil, že Korkmaza napadli na chodbe pred šatňami Tbilisi Areny a žiadajú potrestanie tých, ktorí v tom mali prsty. Ak nepríde trest zo strany FIBA pre gruzínsky tím, Turci zvažujú opustenie turnaja. ME v basketbale 2022: Program, výsledky a tabuľky Viceprezident tureckej federácie a bývalý hráč Omer Onan opísal incident.

„Zatiaľ čo Furkan Korkmaz kráčal po chodbe do šatní s naším trénerom, hráči Gruzínska, ktorí ani neboli na aktívnej súpiske, ho napadli spolu s vyradeným hráčom (red. poznámka: Duda Sanadze) a políciou. Nemalo by dôjsť k útoku na hráča, ktorý ide do šatne. Na konci zápasu nás tridsať policajtov po jednom tlačilo do bitky. Zavolal som funkcionárom FIBA. Nech nikto neklame sám seba alebo si nemyslí, že sme hlúpi.

Žiadame, aby nám priniesli všetky kamerové záznamy z chodby, minútu po minúte bez toho, aby na nich niečo chýbalo. Ak k nám tie kamery neprídu, odídeme z tohto turnaja,” povedal Onan v oficiálnom stanovisku. Pozápasovej tlačovej konferencie sa zúčastnil asistent trénera Hakan Demir. Hlavný tréner Ergin Ataman bol zo zápasu rovnako ako Korkmaz vyhodený. Bol to veľký škandál, vravel Demir Treba ale k celej situácii dodať fakt, že práve Korkmaz pri odchode z palubovky ukazoval gruzínskym hráčom, aby za ním prišli do šatne. „Dnes nás gruzínski hráči a niektorí ochrankári na chodbe nerešpektovali. Prišli sme sem hrať basketbal, nie kvôli niečomu inému.

Všetko by teda malo ostať na palubovke, no bohužiaľ, mimo nej sa odohral veľký škandál. Takéto veci sa k športovému duchu nehodia. Dnes sa mal hrať basketbalový zápas, ale bohužiaľ to, čo sa stalo, presahovalo rámec basketbalu. Máme pred sebou ešte dva zápasy v Gruzínsku, a žiaľ to, čo sa dnes stalo v kuloároch, bolo proti duchu tohto športu. Očakávali sme iné zaobchádzanie, no žiaľ, nestalo sa tak,” povedal na tlačovej konferencii Hakan Demir. Okrem iného Turecko protestuje aj na výsledok zapásu. Počas hádky Korkmaza so Sanadzem z časomiery ubehlo 22 sekúnd, pričom rozhodca hru prerušil. Pred odpískaním ukazovala časomiera čas 4:48 do konca poslednej štvrtiny, po potýčke to bolo zrazu 4:26. „Dnes bola hra o 22 sekúnd kratšia. Skutočnosť, že to nie je len jedna alebo dve sekundy, ale 22, nás núti myslieť si, že situácia nie je len náhodnou chybou kompetentných.

Týmto sa budeme riadiť aj my. Prišli sme do Gruzínska v očakávaní, že budeme v sesterskej krajine. Áno, medzi hráčmi bolo dnes na ihrisku napätie, ale nemôžeme akceptovať to, čo sa stalo potom. Hráči môžu mať medzi sebou napätie na ihrisku, ale mimo ihriska sú kamaráti. Je veľmi smutné, že do incidentu bola zapletená aj ochranka. Samozrejme, Gruzínsko vyhralo zápas, aj ja im blahoželám, ale o to nejde. Skutočne dôležité je to, čo sa deje na chodbách,” dodal Demir. Litva doplatila na rozhodcov Počas tretej štvrtiny nedeľňajšieho zápasu Litvy s Nemeckom v Kolíne nad Rýnom, bola litovská hviezda Jonas Valančiunas faulovaná. Nemecký tím už mal v štvrtine nad rámec faulov a tak sa šlo na čiaru trestného hodu. Iba o niekoľko sekúnd neskôr dostal hlavný tréner Nemecka Gordon Herbert technickú chybu, za ktorú sa udeľuje jeden trestný hod.

Podľa pravidiel FIBA sa trestný hod za technickú chybu musí vykonať ešte pred dvoma nariadenými trestnými hodmi za faul. Valanciunas však strieľal iba dva trestné hody za riadny faul, pričom oba minul, loptu po druhom nepresnom pokuse doskočili Nemci a v zápase sa pokračovalo, akoby sa nič nestalo. „Bavíme sa o basketbale na najvyššej úrovni. Ako môžete zabudnúť nariadiť trestný hod po technickej chybe? Netuším. Rozhodcovia na strednej škole sú lepší ako tu,” nešetril slovami pred médiami Jonas Valančiunas. Najprv boli do oficiálneho zápisu FIBA o stretnutí zaznamenané tri nepremenené trestné hody. Neskôr bol zmeškaný trestný hod za technickú chybu zmazaný. Zaujímavé.

Instagramový účet basketnews.it uverejnil fotku talianskeho rozhodcu Manuela Mazzoniho, ako odpískal technickú chybu. Marius Grigonis potvrdil, že rozhodcovia si chybu priznali, ale zmena v skóre pravdepodobne už nenastane. "No a čo? Stálo nás to hru. Teraz pôjdu domov a to je všetko," povedal Grigonis po zápase. Najzaujímavejšou vecou na tom celom je to, že rozhodcovia chceli ‘zabudnutý’ trestný hod udeliť po konci zápasu. “Rozhodcovia od nás chceli, aby sme trestný hod hádzali po zápase, ale Nemci začali protestovať a rozhodcovia sa zľakli,” citoval litovského trénera Maksvytisa redaktor BasketNews.com Jonas Miklovas.

V zápase sme boli svedkami dvoch predĺžení. Litovskí basketbalisti doplatili na úvodnú chybu v riadnom hracom čase, na ďalšiu chybu doplatili už Nemci v predĺžení. Do jeho konca ostávalo na časomiere iba 6,2 sekundy. Marius Grigonis sa rútil na kôš, pričom sa mu do cesty postavil nemecký hráč Nils Giffey.