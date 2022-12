Žiadny iný tréner nemá viac výhier v NBA. Legendárny Popovich sa dočká pocty

Popovich je tréner s najvyšším počtom víťazstiev v histórii NBA, no doposiaľ viackrát odmietol byť zaradený do tejto dvorany.

Spolu s ním sa dočkajú tejto pocty ďalší úspešní protagonisti zo zámorskej NBA Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol a Dwyane Wade a tiež družstvo americkej ženskej reprezentácie z OH 1976.

BRATISLAVA. Legendárneho basketbalového trénera Gregga Popovicha uvedú do Siene slávy svetového basketbalu v budúcom roku.

Doviedol ho k zisku piatich majstrovských titulov (1999, 2003, 2005, 2007 a 2014), s národným tímom USA sa tešil zo zlatej medaily na vlaňajších OH v Tokiu.

Španiel Gasol je dvojnásobný šampión profiligy s Los Angeles Lakers (2009, 2010), s národným tímom sa stal raz majstrom sveta (2006), trikrát majstrom Európy a získal tri olympijské medaily.

Američan Wade je trojnásobný víťaz NBA s Miami Heat (2006, 2012, 2013) a olympijský šampión z OH 2008 v Pekingu.

Nemec Nowitzki doviedol tím Dallas Mavericks k prvenstvu v NBA v roku 2011, s nemeckou reprezentáciou získal bronz na MS 2002 a striebro na ME 2005.

"Bude to skutočne neuveriteľný moment. Bude to zavŕšenie všetkého, čo som v ostatných rokoch zažil a všetkých ocenení a slov uznania, ktoré som dostal. Budem zvečnený spolu s ďalšími najlepšími v histórii nášho športu," povedal o svojom uvedení do Siene slávy 41-ročný niekdajší basketbalista a v súčasnosti poradca v organizácii Mavericks.