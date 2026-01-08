Hviezdny Young má v NBA nový klub. Atlanta ho vymenila za dvoch hráčov

Klub zámorskej basketbalovej NBA Washington Wizards získal rozohrávača Traea Younga z Atlanty Hawks. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na anonymný zdroj.
Hawks údajne súhlasili s výmenou produktívneho rozohrávača, ktorý však bol častým terčom kritiky.
Washington za neho obetoval CJ McColluma a Coreyho Kisperta.
„Viem, že všetci máte na mňa otázky, o ktorých momentálne nemôžem hovoriť ani na ne odpovedať,“ povedal tréner Hawks Quin Snyder bez vyzvania na začiatku svojej pozápasovej tlačovej konferencie po výhre Atlanty nad New Orleans.
Wizards vylúčili McColluma a Kisperta zo zápasovej súpisky v stretnutí s Philadelphiou. Young sedel na lavičke náhradníkov. Z Atlanty odchádza ako líder Hawks v asistenciách a trojbodových košoch.