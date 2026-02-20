Niekdajšia hviezda sa rozhodla venovať trénovaniu. Mieni predať francúzsky klub

Niekdajšia basketbalová hviezda Tony Parker sa rozhodol naplno vrhnúť na trénovanie a mieni kvôli tomu predať francúzsky klub ASVEL Lyon-Villeurbanne, ktorého majiteľom je od roku 2014.
Štvornásobný víťaz NBA so San Antoniom by sa od budúcej sezóny rád posadil na lavičku namiesto súčasného kouča Pierrica Poupeta.
"Rád by som bol zase na ihrisku, chýba mi to," povedal Parker denníku L 'Équipe. V úlohe vlastníka francúzskeho celku zavítal v roku 2022 aj do Česka na zápas ženského tímu v Európskom pohári so Žabinami Brno.
Rodák z Brugg sa vydal na trénerskú kariéru vlani v novembri. Bývalý úspešný rozohrávač prevzal francúzsku reprezentáciu do 17 rokov, s ktorou ho tento rok v lete čakajú majstrovstvá sveta v Istanbule.
Parker strávil v NBA 18 rokov, kariéru ukončil v roku 2019. Francúzsku pomohol v roku 2013 k víťazstvu na majstrovstvách Európy, odkiaľ má aj striebro a dva bronzy.
Pred 20 rokmi triumfoval s reprezentáciou na svetovom šampionáte. V roku 2023 bol uvedený do basketbalovej Siene slávy.