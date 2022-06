Satoranský opúšťa NBA. Český basketbalista sa vracia do Barcelony

Po úspešných angažmánoch vo Washingtone a Chicagu sa mu v uplynulej sezóne v drese New Orleansu nedarilo a stratil miesto v rotácii.

Satoranský odišiel do najprestížnejšej basketbalovej súťaže práve z Barcelony v roku 2016. V NBA odohral šesť sezón.

V Barcelone by sa mal stretnúť aj so svojím krajanom Janom Veselým, ktorý po dlhých rokoch opúšťa Fenerbahce Istanbul a taktiež smeruje do Katalánska.

Správu zverejnil server eurohoops.net.