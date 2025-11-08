Basketbalová revolúcia sa blíži. Nová európska súťaž od NBA spoznala dátum svojho štartu

MILÁNO. Basketbalová NBA chce v Európe vytvoriť novú súťaž, ktorá by mala odštartovať v októbri 2027. Potvrdených je už 12 miest, kde by mali sídliť kluby.
Športový riaditeľ NBA Európa Georgios Aivazoglu v piatok na tlačovej konferencii v Miláne informoval, že novú súťaž by mali hostiť Atény, Barcelona, Berlín, Istanbul, Londýn, Lyon, Madrid, Manchester, Miláno, Mníchov, Paríž a Rím.
Počet účastníkov súťaže by však mal byť až 16, štyri ďalšie tímy by mohli získať miestenku v kvalifikácii.
Vedenie NBA zatiaľ neprezradilo, či by kluby v novej lige hrali zároveň aj domáce súťaže, ako je to v Európe bežné, alebo iba medzi sebou, ako je to tradičné v Severnej Amerike.
Avizovalo však, že by sa pre európskych účastníkov otvorila možnosť hrať súťažné stretnutia aj s americkými klubmi, zrejme v Pohári NBA.
Projekt NBA Európa už skôr v tomto roku avizoval komisár najprestížnejšej basketbalovej súťaže Adam Silver.
Vyhlásenie sa udialo v spolupráci s európskou sekciou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA Európa), tá riadi aj basketbalovú Ligu majstrov, v ktorej pôsobí aj slovenský šampión Patrioti Levice.
Nebolo však v súlade so záujmami organizácie ULEB, ktorá riadi dve najkvalitnejšie súťaže v Európe - Euroligu a Európsky pohár ULEB. Informovala o tom agentúra DPA.