Vytúžená Liga majstrov sa začína. Kde sledovať zápas Szolnoki Olaj - Patrioti Levice?

BRATISLAVA. Nový ročník basketbalovej Ligy majstrov sa prvýkrát uskutoční aj so slovenským zastúpením.
Patrioti Levice si vybojovali účasť v prestížnej súťaži na štvrtý pokus, na kvalifikačnom turnaji v Bulharsku si pripísali tri víťazstvá.
Levice sa predstavia v skupine F. Ich prvý súper bude maďarský šampión Szolnoki Olaj. Zápas odohrajú stredu 8. októbra o 18:00 h na neutrálnej pôde v Miškovci.
V televízii stretnutie odvysiela stanica Nova Sport 5, sledovať ho budete môcť aj na streamovacej platforme Voyo.
Zo skupinovej fázy LM postúpia ďalej do druhej fázy súťaže len víťazi skupín.
Tímy na druhom a treťom mieste čaká v januári 2026 tzv. play-in na dva víťazné zápasy o miestenky v druhej fáze LM. Pre družstvá na štvrtej pozícii sa účinkovanie v súťaži končí.