Vytúžená Liga majstrov sa začína. Kde sledovať zápas Szolnoki Olaj - Patrioti Levice?

Momentka zo zápasu Patrioti Levice - Bakken Bears.
Momentka zo zápasu Patrioti Levice - Bakken Bears. (Autor: FIBA.basketball)
Sportnet|8. okt 2025 o 08:00
ShareTweet0

Pozrite si TV program basketbalovej Ligy majstrov FIBA

BRATISLAVA. Nový ročník basketbalovej Ligy majstrov sa prvýkrát uskutoční aj so slovenským zastúpením.

Patrioti Levice si vybojovali účasť v prestížnej súťaži na štvrtý pokus, na kvalifikačnom turnaji v Bulharsku si pripísali tri víťazstvá.

Levice sa predstavia v skupine F. Ich prvý súper bude maďarský šampión Szolnoki Olaj. Zápas odohrajú stredu 8. októbra o 18:00 h na neutrálnej pôde v Miškovci.

V televízii stretnutie odvysiela stanica Nova Sport 5, sledovať ho budete môcť aj na streamovacej platforme Voyo.

Kde sledovať zápasy Ligy majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zo skupinovej fázy LM postúpia ďalej do druhej fázy súťaže len víťazi skupín.

﻿Tímy na druhom a treťom mieste čaká v januári 2026 tzv. play-in na dva víťazné zápasy o miestenky v druhej fáze LM. Pre družstvá na štvrtej pozícii sa účinkovanie v súťaži končí.

Tabuľka skupiny F

Basketbal

Basketbal

    Momentka zo zápasu Patrioti Levice - Bakken Bears.
    Momentka zo zápasu Patrioti Levice - Bakken Bears.
    Vytúžená Liga majstrov sa začína. Kde sledovať zápas Szolnoki Olaj - Patrioti Levice?
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Vytúžená Liga majstrov sa začína. Kde sledovať zápas Szolnoki Olaj - Patrioti Levice?