All Star víkend odštartoval súbojom vychádzajúcich hviezd. Mladík 76ers bol najlepší

TASR|14. feb 2026 o 09:32
V súboji o víťaza mini turnaja sa postaral o rozhodujúce štyri body svojho tímu.

All Star víkend v zámorskej basketbalovej súťaži NBA odštartoval súbojom tzv. vychádzajúcich hviezd (Rising Stars).

V mini turnaji štyroch družstiev napokon uspel Tím Vince nad tímom Melo 25:24, najužitočnejším hráčom večera bol VJ Edgecombe, rozohrávač Philadelphie 76ers.

„Ak mám byť úprimný, nemal som v koncovke žiaden tlak. Trestné hody sú vzácne, teraz ich bolo potrebné premeniť, aby sme vyhrali zápas.

Bol som koncentrovaný na to, aby som oba premenil a vyšlo to. Celkovo mi spoluhráči posúvali loptu a ja som mal otvorené pozície, ktoré som premieňal. Je to skvelý pocit získať ocenenie MVP,“ citoval portál The Athletic hráča Philadelphie.

V semifinálovom stretnutí zaznamenal Edgecombe 17 bodov, v súboji o víťaza mini turnaja sa postaral o rozhodujúce štyri body svojho tímu.

Okrem zástupcov z NBA, ktorí vstúpili do súťaže len nedávno, sa na tomto podujatí predstavili aj hráči z farmárskej G League.

    dnes 09:32
