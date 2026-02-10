Curry vynechá prestížne podujatie. Bude absentovať aj v zostave Golden State

Americký basketbalista Stephen Curry vynechá pre zranenie kolena Zápas hviezd zámorskej NBA.
Tridsaťsedemročný hviezdny rozohrávač Golden State Warriors nepridá dvanástu účasť na prestížnom podujatí a neodohrá ani stredajší duel proti San Antoniu.
Do zostavy by sa mohol vrátiť po prestávke. „Je na tom dobre. Je to skutočne vec dňa, takže je ťažké s istotou povedať, či bude hrať v prvom stretnutí po prestávke, ale je tam nádej.
Ak všetko prejde tento týždeň hladko, je na dobrej ceste, aby hral,“ citovala trénera Stevea Kerra agentúra AP.
Curry predčasne opustil 30. januára zápas, v ktorom jeho tím prehral s Detroitom Pistons 124:131. Bolesti kolena ho trápili už týždeň predtým, pričom následne
