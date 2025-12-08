Blíži sa návrat najväčšej hviezdy Golden State. Premiérovo si môže zahrať s bratom

Hráč Golden State Warriors Stephen Curry.
Hráč Golden State Warriors Stephen Curry. (Autor: TASR/AP)
8. dec 2025 o 11:47
Vynechal uplynulých päť zápasov pre zranenie.

Americký basketbalista Stephen Curry by sa mal v stredu opäť zapojiť do tréningového procesu tímu NBA Golden State Warriors.

Tridsaťsedemročný rozohrávač vynechal uplynulých päť zápasov pre zranenie pravého štvorhlavého svalu stehna.

Vedenie tímu v nedeľu potvrdilo, že Curry už začal s individuálnym tréningom. Jeho stav sa postupne zlepšuje, čo by mohlo znamenať jeho účasť v niektorých častiach stredajšieho tréningu.

Curry, ktorý hrá svoju 17. sezónu v NBA, sa zranil minulý týždeň v zápase s Houstonom Rockets (100:104).

Ak by sa Curry stihol zotaviť do piatkového stretnutia s Minnesotou, mohol by sa premiérovo predstaviť po boku svojho mladšieho brata Setha.

Ten podpísal s Golden States na začiatku decembra zmluvu do konca sezóny a debut zažil pri prehre 112:124 na pôde majstrovskej Oklahomy.

    dnes 11:47
