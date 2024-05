Patrioti domácich Rytierov nešetrili, vybojovali si prvý titulový mečbal

Teo Hojč, tréner Rytierov: "V tretej štvrtine sme chytili momentum, ale potom sme aj dosť rýchlo spadli. Počas celého zápasu boli zlé rozhodnutia v obrane, možno zlá komunikácia. Levice sú takým kvalitným tímom, že všetko to trestajú. Mali sme príliš veľa stratených lôpt – 17. Keď bolo najviac treba, tak súper ukázal aj svoju individuálnu kvalitu, Kneževič, keď sa lámal zápas, tak dal dve trojky z veľkej vzdialenosti. Moji hráči bojovali, išli naplno, ale nestačilo to. Gratulujem Leviciam k zaslúženému víťazstvu.“

Viktor Juríček, hráč Rytierov: "Po prvých štyroch minútach sa to s nami viezlo celý zápas. Kŕčovitý útok a školácke chyby v obrane. Všetci vieme, akú majú kvalitu Levice. Povedali sme si nejaké veci, ktoré budeme robiť v obrane a robili sme presný opak. Stačí jedna-dve chybičky, minúta-dve výpadku a oni potrestajú každú jednu chybičku. Myslím si, že výsledok hovorí za všetko.“

Michal Madzin, tréner Patriotov: "Super a pozitívne dojmy zo zápasu. Vedeli sme, že ideme na ťažké stretnutie. Som rád za vstup a za to, že sme si v prvom polčase dokázali vytvoriť náskok. Samozrejme, v tretej štvrtine očakávaný a tvrdý vstup domáceho tímu do hry, podarilo sa im stiahnuť náskok. Teší ma, že opäť dôležité strely padli aj na našej strane a dokázali sa upokojiť v tom, že sme štvrtú štvrtinu dokázali kontrolovať s dvojciferným náskokom.“

David Abrhám, hráč Patriotov: "Dojmy sú veľmi pozitívne, pretože sme vyhrali a máme majstrovský mečbal. Možno sme ani nečakali, že zápas bude mať takýto priebeh, ale myslím si, že sme pokračovali v tom, čo sme robili v prvom zápase. Padali nám trojky, celkom slušne sme bránili. Cez polčas sme mali síce miernejšie vedenie a Spišská to potom stiahla, ale nespanikárili sme a natiahli sme to na 20 bodov. Kredit za to, ale ešte nie je koniec. Povestný posledný krok býva najťažší, Spišská pôjde do Levíc s tým, že nemá čo stratiť. Nemôžeme to podceniť a určite to chceme doma ukončiť, nechceme nad tým ďalej špekulovať.“