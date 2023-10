Slovenky majú nového trénera, Suju strieda asistent Hejkovej

Štyridsaťdvaročný kouč povedie Slovenky v boji o ME 2025. V kvalifikačnej F-skupine budú jeho zverenky hrať proti Turecku, Rumunsku a Islandu.

Tá sa začne už v novembri a je potrebné sa na ňu kvalitne pripraviť aj za to minimum času, čo máme," povedal Pospíšil pre oficiálnu stránku SBA.

Stal sa ním Martin Pospíšil. Prináša so sebou skúsenosti aj ambície. Prajem jemu i celému družstvu žien len to najlepšie a veľa úspechov.

"Ženská reprezentácia má pred sebou novú etapu a tiež novú výzvu v podobe kvalifikácie ME. Po tom, čo sme sa nedávno dozvedeli mená našich súperiek, môžeme zverejniť dôležitú informáciu o menovaní hlavného trénera.

Pozitívne je, že hráčky aj na posledných majstrovstvách Európy ukázali charakter, nasadenie a vášeň, čo je pre rozvoj každého tímu kľúčový faktor a my na to budeme chcieť nadviazať," zdôraznil Pospíšil.

"Sme malá krajina, nedisponujeme až takou kvantitou hráčok, ako to bolo napríklad pri mojom poslednom angažmáne pri poľskej reprezentácii.

Pospíšil už má dostatočné skúsenosti so ženským i mužským basketbalom. Viedol tímy Piešťanských Čajok a KP Brno v európskych pohároch, pracuje ako asistent v euroligovom ZVVS USK Praha, ktorý vedie Natália Hejková.

V krátkom čase vymenujeme a predstavíme aj realizačný tím, aby sa s trénerom mohli čo najskôr pustiť do práce," uviedol prezident SBA Michal Ondruš.

Tréner basketbalistiek Slovenska Juraj Suja na ME 2023. (Autor: TASR)

Celkovo v ére samostatnosti štartovala slovenská ženská reprezentácia na trinástich ME, dvoch svetových šampionátoch a na olympiáde v Sydney 2000. Najväčšími úspechmi zostáva striebro z ME 1997 a bronz z ME 1993.

Na uplynulých ME 2023 obsadili Slovenky s bilanciou 1-3 celkovo dvanástu priečku spomedzi šestnástich účastníkov.

Nadchádzajúcu kvalifikáciu odštartujú vo štvrtok 9. novembra, keď sa predstavia v Turecku a v nedeľu 12. novembra budú doma hostiť Rumunsko.