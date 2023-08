Basketbalisti dali za postupom do kvalifikácie pomyselnú bodku. V skupine sú prví

"Trochu som sa bál, pretože Rumunsko je skúseným tímom a išlo stále zdvojovať Brodzianskeho, čo sa aj stalo. Bol dosť trpezlivý, otvoril sa tak priestor ďalším hráčom, vlastne všetkým. Zobrali to na seba a ukázala sa tak sila tímu.

Začiatok bol možno trochu nervózny, ale bolo potrebné sa prispôsobiť tomu, čo robili s Brodzianskym. Krok po kroku sa to otvorilo a hralo sa nám ľahšie," povedal pre TASR tréner Slovenska.

Teší ma, že sa nezopakovalo to, čo sa stalo proti Severnému Macedónsku, keď sme súperovi dovolili dotiahnuť sa, ale my sme navýšili náskok," uviedol autor 11 bodov, Timotej Malovec.

Vo fyzickej bitke začal mať jeho tím veľmi rýchlo navrch, čo sa ukázalo na postupnom navyšovaní skóre. Vysoká úspešnosť streľby za tri body, štyria dvojciferní strelci, to všetko podčiarklo postupový úspech Slovákov.

Po úspešnej komunikácii s klubovými činovníkmi v Srbsku, sa tak aj on mohol pred zaplnenou levickou športovou halou radovať z postupu: "Bol to primárny cieľ, s ktorým sme išli do celej predkvalifikácie.

Chceli sme z nej dostať do riadnej kvalifikácie. Myslím si, že ako sme tím ukázali, ako sme rástli a tento výkon je akousi bodkou. Síce ešte nie je koniec predkvalifikácie, ale toto bola úroveň hry, ktorú vieme predvádzať a dostala nás do kvalifikácie."

Zlepšenie je viditeľné

Herný a výsledkový progres je pod taktovkou skúseného chorvátskeho kouča evidentný, v celom predkvalifikačnom cykle vyhrali už sedem stretnutí za sebou a v tretej fáze sa obranne od zápasu k zápasu zlepšujú.