Emotívny comeback aj nádej na postup. Za akých podmienok sa dostanú Slovenky na ME?

BRATISLAVA. Slovenská basketbalová reprezentácia započala posldný kvalifikačný dvojzápas na ME žien 2025 jasnou výhrou s Rumunskom 90:52 .

Počas liečby prišla o vlasy, ktoré sa rozhodla darovať. V novembri 2024 sa vrátila k reprezentácii, hoci len sedela na lavičke a do zápasu nezasiahla.

Prvýkrát sa na palubovku dostala začiatkom januára 2025 v jej novom tíme Hradec Králové. Aj napriek dlhšej pauze ju tréner Martin Pospíšil vybral do reprezentačného výberu.

Ako povedala Martišková po zápase, pri tohtoročnej reprezentačnej premiére necítila žiaden stres. "V momente, keď sa zápas začal, som vedela, že dám do toho všetko," uviedla.

"Dala do toho obrovskú energiu. Celý týždeň sa javila veľmi dobre a dostala preto aj viac priestoru na palubovke. Tímu to patrične vrátila," povedal na jej výkon Pospíšil.

Podľa jej slov splnili Slovenky úlohu favorita. Hráčky vedeli, že Rumunsko neporazia v prvej štvrtine, aj keď viedli už o 20 bodov. "Tréner to rotoval dobre, snažil sa rotovať každú hráčku, aby priniesol novú silu či energiu," vyzdvihla hráčka.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Rumunsko v kvalifikácii na ME žien v basketbale

Slovenky začali veľmi dobre a mali našliapnuté na vysoké víťazstvo. Po prvej štvrtine viedli 24:4, no po polčase to už bolo 40:25.

"Urobili sme, čo sme mohli. Na body v tabuľke sa zatiaľ nepozeráme. Kolektívny výkon bol super. Bol to pre mňa veľký zážitok," dodala.

"Určite je to nepríjemný súper, no verím, že tak, ako nám pomohlo domáce prostredie teraz, pomôže nám aj v nedeľu. Myslím si, že aj zápas proti Rumunkám nám ukázal, ako vieme naháňať body. Zregenerujeme a v nedeľu budeme bojovať," doplnila Jakubcová.

Tréner Pospíšil očakáva od súperiek veľký odpor. "Majú skúsené hráčky, čo im zvyšuje silu. My sa musíme pozerať na seba a pripraviť sa na náročný duel," konkretizoval.

Na ME sa prebojujú okrem víťaziek ôsmich skupín aj štyri najlepšie tímy z druhých miest. Pri rovnosti bodov sa bude rozhodovať v bodovom rozdiele.

K postupu potrebujú dosiahnuť vysokú výhru s Islandom a spoliehať sa na to, že aspoň štyri tímy na druhých miestach budú mať menej bodov alebo horšie skóre. Slovenky majú momentálne skóre 351:339, čiže rozdiel v skóre +12.

Možné scenáre

V skupine A s najväčšou pravdepodobnosťou skončí druhé Chorvátsko, ktoré má rozdiel v skóre +41. V poslednom súboji vyzve posledné Rakúsko, ktoré ešte ani raz nevyhralo. V prvom vzájomnom dueli sa tešilo Chorvátsko z výhry 91:80.

V skupine B zrejme skončia na druhom mieste Maďarky, ktoré majú skóre +38. Vylepšili si ho v piatom zápase, keď zdolali Fínky 80:50.

V záverečnom zápase nastúpia na palubovke posledných Bulhariek, ktoré vytrápili vo štvrtok líderky zo Slovinska. Prehrali 83:94, no po polčase bol výsledok 45:46.

Bulharky dosiahli svoje jediné víťazstvo práve proti Maďarsku, keď vyhrali 83:68. Ak by podobný kúsok zopakovali, zvýšilo by to šance Sloveniek na postup.

Skupina C je na prvých dvoch miestach veľmi vyrovnaná. Na líderskej pozícii je Belgicko, no s rovnakým počtom bodov (9) je druhá Litva.

Práve tieto dva tímy si to rozdajú v poslednom súboji o prvé miesto. No oba tímy majú už postup takmer istý. Kým Belgicko má rozdiel v skóre +190, Lotyšsko +92.

V skupine D má istú druhú priečku Veľká Británia, ktorá má skóre +97. V záverečnom súboji vyzve tretie Dánsko, prvý vzájomný súboj sa skončil výsledkom 75:62 pre Britky. Tu by pomohlo Slovenkám prekvapujúce víťazstvo Dánska.