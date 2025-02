Slovenky zostali v hre o postup. V dôležitom zápase vysoko zdolali Rumunky

Martin Pospíšil, tréner Slovenska: "My sme vedeli, že akým spôsobom chceme hrať zápas. Plán bol jasný. Myslím si, že vo väčšine časti sa to podarilo splniť. Škoda trochu druhej štvrtiny, hlavne toho úvodu, že sme sa od toho trochu odklonili. Pri takom vysokom tempe, intenzite a spôsobe hry, akým sme chceli hrať, je asi veľmi ťažké sa udržať 40 minút. Myslím si, že môžeme byť spokojní."

Veronika Remenárová, hráčka Slovenska: "Ja si myslím, že sme postupne celý zápas pracovali na tom rozdiely, ktorý sme si chceli vypracovať a aby bol čo najväčší. Mohlo to byť ešte o niečo lepšie, mali sme trochu hluchú pasáž v druhej štvrtine. Vypracovali sme sa tam veľký rozdiel, potom nás zase dobehli a museli sme sa opäť vypracovať, čo bola podľa mňa škoda. Keby sme si to udržali, tak by to na konci mohlo byť o 50 bodov, čo by nám asi viac pomohlo. Nakoniec to dopadlo dobre."

Alica Moravčíková, hráčka Slovenska: "Dôvodom výhry bola z našej strany agresívna obrana a tiež vysoká úspešnosť. Strely sme si vyprodukovali zo skvelej obrany. Som veľmi hrdá na dievčatá, ako sme sa zomkli a za tak krátky čas sme dokázali takto šliapať."