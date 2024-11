Láka skautov z NBA, prídu kvôli nemu na Slovensko. Má skvelé predpoklady, tvrdil expert

Súboj odohrajú v rámci skupiny C kvalifikácie na ME v basketbale, ktoré sa uskutočnia v roku 2025.

V úvodných dvoch dueloch dopadli rovnako ako slovenský výber - s dvomi prehrami. Na európsky šampionát postúpia dva najlepšie tímy. Ak by medzi nimi bolo Lotyšsko, jeden z hostiteľov turnaja, tak sa kvalifikuje aj tretí tím.

"Do súboja pôjdeme na 120 percent, hráči budú extra motivovaní a uvidíme, na čo to bude stačiť," vyhlásil Naglič.

Do dvojzápasu so Španielskom vybral skúsený tréner 17 hráčov, ktorí sú v širšej nominácii. Tá sa však ešte zúži na 12 basketbalistov.

Nastúpil do všetkých zápasov v tomto ročníku a priemeruje 10,7 bodu na zápas. V poslednom dueli dotiahol 14-timi bodmi svoj tím k výhre 97:68 nad Drážďanmi.

Šimon Krajčovič a Ismael Bako v zápase Slovensko - Belgicko kvalifikácie ME 2025 (Autor: TASR)

"Tešíme sa na to všetci. Bojovať s takouto krajinou bude pre nás veľká česť. Odovzdáme všetko, čo v sebe máme," povedal v rozhovore pre Šport24 26-ročný rodák z Handlovej.

Jeho tím je v najvyššej poľskej súťaži zatiaľ na spodných priečkach, no Ihring patrí k výrazným lídrom tímu.

Začiatkom tejto sezóny sa Ihring rozlúčil s maďarským Paksom a zamieril do Poľska, kde hrá za GTK Glivice.

Thijs De Ridder a Mário Ihring v zápase Slovensko - Belgicko kvalifikácie ME 2025 (Autor: TASR)

Dvadsaťdeväťročný rozohrávač, ktorý zasvätil svoju kariéru najvyššej slovenskej súťaži, prišiel do Prievidze po úspešných rokoch v Spišskej Novej Vsi.

Hlivák má v tejto sezóne priemerné čísla. S Prievidzou si zahral aj v Európskom pohári FIBA, kde dvakrát odohral duel so španielskym Bilbaom. V domácom zápase odohral necelých 17 minút, v Španielsku nastúpil na 18 minút.

V kvalifikácii na EuroBasket si ešte nezahral, no Naglič si ho všimol vďaka skvelým výkonom v drese Iskry Svit.

Za Ostravu nastúpil len v posledných troch zápasoch, no v klube dostal dobrú porciu minút - 19. Trénerovi sa za to odplatil priemerom necelých 8 bodov za zápas.

Majerčák je v nominácii jediný hráč z českej najvyššej súťaže. Naglič sa ho rozhodol zaradiť do širšej nominácie aj napriek tomu, že sa len nedávno vrátil po zranení.

Po Rožánkovi je druhým najlepším Slovákom v súťaži, priemerne má 13,4 bodu na zápas. Abrhám hral aj v Európskom pohári FIBA, keď Levice len o skóre nepostúpili do ďalšej fázy, no svojou hrou ukázal, že patrí k najlepším slovenským hráčom súčasnosti.

Jedným z nich je Abrhám, ktorý pôsobí v Leviciach. Dvadsaťosemročné krídlo však v tíme majstra nie je len do počtu.

Timotej Malovec (KK Mega Basket/Srbsko)

Najväčší talent slovenského basketbalu zažíva prelomové obdobie. V tomto roku bol blízko draftu do NBA, no napokon sa s agentom rozhodli, že sa stiahnu a skúsia to o rok.