Chýba nám architekt, no prehra so Slovákmi by bolo zlyhanie, tvrdí expert

Slovenská basketbalová reprezentácia vyzve v piatok (22. novembra) v TIPOS Aréne giganta – španielsky národný tím vedený uznávaným trénerom Sergiom Scariolom. “La Familia”, ako sa prezýva španielsky tím, je v zápase kvalifikácie ME 2025 papierový favorit, no do zápasu vstúpi s rovnakou bilanciou ako Slovensko. Žiadna výhra, len dve prehry. „Je to extrémna, netradičná situácia, v akej reprezentácia dlhé roky nebola. Nominácia, ktorú predstavili, je veľmi limitovaná pre absenciu hráčov z EuroLigy,” vraví pre Sportnet MARC DEL RÍO, novinár zo španielskeho Diario Sport.

Prečo má španielska basketbalová reprezentácia prezývku “La Familia” (v preklade rodina, pozn. red.)? Siaha to viac ako dve desaťročia do minulosti, keď španielsky juniorský tím ovládol majstrovstvá sveta. Od toho leta prakticky do dnešného dňa sa na ďalších turnajoch stretávajú často tí istí hráči, ku ktorým postupne pribúdajú noví členovia, pričom si ale zachovávajú rovnakého súťažného ducha.

Oba tímy vstúpia do zápasu s rovnakým zápasovým skóre (0:2). Pri slovenskom tíme to nebolo prekvapenie, ale pri Španieloch áno. Šokovalo vás to? Samozrejme, nikto to nečakal. Je to extrémna, netradičná situácia, v akej reprezentácia dlhé roky nebola. Nominácia, ktorú predstavili, je veľmi limitovaná pre absenciu hráčov z EuroLigy. Čo nefungovalo v úvodných dvoch zápasoch skupiny proti Lotyšsku a Belgicku? Pamätám si, že to boli zápasy, v ktorých rozhodli detaily. Proti Belgicku to bol najhorší útočný výkon za posledné desaťročie. To, čo Španielsko predviedlo, nemá ospravedlnenie, keďže aj ostatným tímom chýbali najväčšie hviezdy.

Vie si niekto v Španielsku predstaviť, že by sa v Bratislave zrodila senzačná výhra slovenského výberu? Dovolím si tvrdiť, že by išlo o jedno z najväčších sklamaní v nedávnej histórii španielskeho basketbalu. Jedna vec je vypadnúť na olympijských hrách proti súperom ako Kanada, Grécko a Austrália. Bolo by to však veľké zlyhanie.

Momentka zo zápasu Lotyšsko - Slovensko. (Autor: FIBA)

Čo by sa stalo, ak by sa španielska reprezentácia neprebojovala na európsky šampionát? Sergio Scariolo má platnú zmluvu, no nedovolím si tvrdiť, že by mal garantované pokračovanie na španielskej lavičke, ak by sa neprebojovali na EuroBasket. Pociťujeme, že kvalita španielskeho tímu klesla od čias bratov Gasolovcov, Juana Carlosa Navarra či Rudyho Fernandeza. V Španielsku sa odohráva generačná obmena po konci bratov Gasolových, hráčov, ako napríklad Rickyho Rubia, Juana Carlosa Navarra či Rudyho Fernandeza. Čaká Španielov pozitívna budúcnosť?