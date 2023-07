Dostane sa slovenský basketbal zo spodných poschodí? Veľa napovie už prvý zápas

Postupový kľúč v predkvalifikácii ME 2025 je nekompromisný.

Do „riadnej“ kvalifikácie sa dostanú len víťazi skupín. Na neúspešných čaká dlhšia izolácia od konfrontácie s najlepšími tímami Európy, malo by ísť o predkvalifikáciu na MS 2027. Cieľ v tomto smere je pre Slovákov jasný.

"Vybojovanie postupového miesta by bolo fajn pre tých chalanov, ktorí prišli a trénovali. Bol by som rád, aby sa to stalo. Mali by sme viac zaujímavých zápasov, s lepšími súpermi a hráči by sa mohli ukázať.