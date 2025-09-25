Slovenský šampión v Lige majstrov nie je zázrak, ale desaťročie tvrdej práce (komentár)

BRATISLAVA. Pred rokom futbalový Slovan, teraz basketbalové Levice. Dánskych fanúšikov môže zo slovenských klubov trafiť šľak.
Rok po famóznom postupe futbalového Slovana medzi európsku smotánku cez dánsky Midtjylland sa podobný kúsok podaril aj slovenskému basketbalovému majstrovi.
Bol to celkom pokojný športový štvrtkový večer, kým Patrioti Levice nepobláznili basketbalové Slovensko. Zdolali dánskeho šampióna Bakken Bears, vďaka čomu sa predstavia v prestížnej Lige majstrov! A to spôsobom, aký si predstavovali len v sne.
Hrdina si obľúbil pirohy
Bola to dráma, ktorá trvala dlhých päťdesiat minút hracieho času. Patrioti najskôr poslali duel vyrovnávajúcou trojkou v poslednej sekunde prvého predĺženia do druhého, v ktorom ďalšou trojkou, opäť v poslednej sekunde, rozhodli o postupe medzi európsku elitu.
VIDEO: Víťazná trojka Willa Cariusa, ktorá poslala Levice do Ligy majstrov
Hrdinom sa stal strelec posledného koša v zápase Will Carius, ktorý si zo zápasu odniesol neuveriteľných 33 bodov a 11 doskokov.
Keď krátko pred kvalifikáciou do Ligy majstrov hovoril 27-ročný Američan o ambíciách na túto sezónu, pôsobil pokorne, nemal veľké reči.
Vysvetľoval, ako mu v neďalekej reštaurácii zachutili pirohy. Vravel, že do Levíc neprišiel prehrávať. Uvedomuje si, aký dres si oblieka.
Levice sú za posledné roky slovenský basketbalový hegemón. Vyhrali štyri ligové tituly v rade.
Carius mal však ešte väčšie ambície, chcel pomôcť Patriotom kvalifikovať sa po prvýkrát do najprestížnejšej európskej súťaže pod hlavičkou FIBA. Ešte netušil, že práve on sa stane levickým hrdinom.
Pred desaťročím bojovali o prežitie
„Chceme prekvapiť a priniesť Ligu majstrov na Slovensko," povedal v rovnaký deň v magazíne O baskete na JOJ Šport generálny manažér Patriotov Ladislav Garaj.
„Tento rok je jedna z veľkých šancí. To si však myslia všetky tímy, ktoré tam idú. Máme veľké očakávania, ale na turnaj kvalifikácie ideme s pokorou," dodal.
V prípade levického postupu však ťažko hovoriť o zázraku. Za týmto úspechom sa skrývajú roky tvrdej a poctivej práce celého vedenia a trénerského tímu.
Pre štvorčlennú partiu vedenia Patriotov Ladislava Garaja, Gabriela Földiho, Mariána Vargu a Antona Kalmancaia ide o začiatok jubilejnej desiatej spoločnej sezóny.
Pred desiatimi rokmi sa Levice len tesne vyhýbali poslednej ligovej priečke v tabuľke a už o niekoľko týždňov vyzvú zvučné európske kluby.
V čom sa skrýva tajomstvo úspechu?
Robiť basketbal na Slovensku je veľmi zložité. Ak sa do neho pustíte, musíte byť skutočný zanietenec, a to platí práve o levických šéfoch.
Ladislav Garaj definoval tajomstvo úspechu levického klubu takto: Byť trpezlivý a napredovať postupne, krok po kroku, nerobiť z čiastočného neúspechu tragédiu, po ktorom by niekto iný spravil unáhlené rozhodnutie, ktoré by ho vrátilo o krok späť.
Z Levíc sa nestal slovenský šampión z roka na rok. Kým sa dostali do Ligy majstrov, vyskúšali si iné európske súťaže, ktoré im dali cenné skúsenosti, ako napríklad Alpsko-Jadranský pohár či Európsky pohár FIBA.
Práve v ňom si vo vlaňajšej sezóne vybudovali rešpekt, keď zdolali španielsku Zaragozu a turecký Bursaspor.
Liga majstrov je pre slovenský, nielen klubový, basketbal, ohromný krok vpred. Levice sa teraz pokúsia o ďalší - v skupinovej časti súťaže konkurovať maďarskému majstrovi Szolnoki Olaj, lotyšskému šampiónovi VEF Riga a gréckemu bronzovému mužstvu AEK Atény.