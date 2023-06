Si z toho robíte srandu, hneval sa tréner Sloveniek. Záver sa zmenil na katastrofu

Juraj Suja, tréner Slovenska: "Mrzí ma, ako sme stratili a rýchlo prišli o zápas. V prvom polčase sme boli vlažnejší, mali sme veľa ľahkých strát a súper dal ľahké body. V tretej štvrtine sme sa tomu vyvarovali, mali sme len dve straty a Maďarky nemali žiadne rýchle body. Zápas sme dorovnali a hrali fajn. Potom za stavu 55:55 sme mali dva trestné hody, ktoré sme nepremenili a následne z protiútoku trojka. Nedali sme zle vybranú streľbu, dostali sme ďalší kôš, bolo to o 5 bodov a brali sme time out. Nedokázali sme sa vrátiť, mrzí ma to, že sme v priebehu dvoch minút prišli o zápas."

Sabína Oroszová, hráčka Slovenska: "Tri štvrtiny dobré, jedna štvrtina nie až taká dobrá. Myslím si, že tam prišla mierna nekoncentrovanosť. Podľa mňa sme sa trochu poplašili a neuvedomili sme si, že tam máme ešte celú štvrtinu, aby sme si zápas zobrali do rúk. Chceli sme to ako keby rozhodnúť v prvej minúte. Robili sme straty, robili sme chyby a myslím si, že Maďarky to vtedy využili."

Ivana Jakubcová, hráčka Slovenska: "Myslím si, že teraz nás to všetkých veľmi mrzí. Musíme to prekusnúť, máme pred sebou ďalšie zápasy. Jasné, že sme chceli, aby stretnutie dopadlo úplne inak. Maďarky si to zaslúžili, musíme im pogratulovať. Treba sa poučiť z toho množstva chýb, ktoré sme urobili, rýchlo to zahodiť za hlavu a ísť ďalej v piatok."