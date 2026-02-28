Slovákov potiahli k víťazstvu mladíci. Tréner dúfa, že kluby im dajú viac priestoru

Slovenská mužská basketbalová reprezentácia sa opäť o čosi viac priblížila k účasti v ďalšej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
V piatkovom stretnutí o prvé miesto v C-skupine triumfovala nad Kosovom (89:78) aj vďaka výraznému príspevku nastupujúcej generácie hráčov v národných farbách.
Jednou z ústredných postáv duelu bol 18-ročný Maroš Golian, len vo svojom druhom zápase za mužov zaznamenal 18 bodov, 18 doskokov a 2 asistencie. V rámci indexu užitočnosti mal dokonca najvyššiu hodnotu spomedzi slovenského družstva.
„Som veľmi rád, že sa mi toto podarilo. Je to pekný výkon, ale treba to hodiť za hlavu a ďalej pracovať,“ vyjadril sa Golian pre oficiálne sociálne siete Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
VIDEO: Záznam zápasu Slovensko - Kosovo
V pozitívnom svetle sa prejavil aj ďalší 18-ročný hráč Thomas Stanko, k dôležitej výhre prispel siedmimi bodmi: „V prvej štvrtine Kosovčanom padali trojky, čo nás trochu rozhodilo. Stále sme verili, že to zvládneme a zaslúžene sme vyhrali. V druhej štvrtine sme dali 30 bodov, otočili sme to, a to nám pomohlo.
Verili sme nášmu štýlu hry, hrali sme tvrdo a už nie zľaknuto. Úprimne, takú nádielku minút som nečakal. Som za príležitosť veľmi vďačný. Sú to pre mňa nesmierne dôležité skúsenosti. Spočiatku som bol trochu nervózny, ale bola to taká zdravá nervozita. Potom, ako som nastúpil, som sa sústredil iba na hru a snažil som sa pomôcť tímu.“
Aj s prispením mladíkov zostávajú Slováci v doterajšom priebehu predkvalifikácie ME 2029 so stopercentnou bilanciou a sú blízko k priamej miestenke do ďalšej fázy. Tú získajú len víťazi skupín a najlepšie postavený tím z druhého miesta.
„Jediné, čo môžem povedať, že 18-ročný Stanko odohral 21 minút, dal dôležité body a mal fantastickú obranu. Najužitočnejším hráčom zápasu je Golian, 18 bodov a 18 doskokov. Pre dvoch 18-ročných hráčov na horúcej palubovke v Kosove, to nie je ľahké urobiť.
Dúfam, že v budúcich kluboch budú dostávať viac priestoru. Myslím si, že sa na nich pozerajú a všade budú zaujímaví,“ uviedol v pozápasovom rozhovore reprezentačný tréner Slovenska Oliver Vidin.
Aktuálny asociačný termín zakončí jeho tím v pondelok 2. marca o 18.00 h súbojom na palubovke Albánska. „Dúfam, že zregenerujeme a dáme sa do poriadku. Musíme bojovať a vyhrať,“ dodal kouč Slovákov.