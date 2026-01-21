Slovan zabojuje s najlepšími o slovenský pohár. V kvalifikácii si poradil s Košicami

Uprostred tréner BC Slovan Aleksandar Tomič.
Uprostred tréner BC Slovan Aleksandar Tomič. (Autor: TASR)
21. jan 2026
Súboj o prvú trofej sezóny 2025/2026 sa uskutoční 13. a 14. februára.

Slovenský pohár žien 2025/2026 - kvalifikácia

BC Slovan Bratislava - Young Angels Košice 67:53 (32:24)

Najviac bodov: Fadrhonsová 17, Keltosová 16, Solmošiová 11 - Bellová 11, Johnsonová 10, Pittmanová (10 doskokov) a Hudecová po 7, 105 divákov

Basketbalistky Slovana Bratislava skompletizovali zoznam účastníkov Final Four Slovenského pohára, v stredajšom kvalifikačnom zápase zvíťazili nad Young Angels Košice 67:53.

Najviac sa na ich výhre podieľali 17-bodová Karolína Fadrhonsová a Kanaďanka Samantha Keltosová so 16 bodmi.

Súboj o prvú trofej sezóny 2025/2026 sa uskutoční 13. a 14. februára v piešťanskej Diplomat aréne.

Prvenstvo obhajujú Piešťanské Čajky, ktoré si v semifinále zmerajú sily s MBK Ružomberok.

Druhú dvojicu tvorí aktuálny líder Tipos extraligy žien Slávia ŠKP Banská Bystrica a Slovan.

Ružomberok a Banská Bystrica mali istú miestenku na základe poradia po polovici základnej časti, Piešťany a Slovan si museli vybojovať účasť cez kvalifikáciu.

Víťaza Slovenského pohára spozná verejnosť v sobotu 14. februára.

Program Final Four Slovenského pohára žien

Piatok 13. februára - semifinále:

Slávia ŠKP Banská Bystrica - BC Slovan Bratislava

MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky

Sobota 14. februára - finále

    Slovan zabojuje s najlepšími o slovenský pohár. V kvalifikácii si poradil s Košicami
    dnes 18:07
