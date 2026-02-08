Levice uspeli v dohrávke. Na palubovke Slovana vyhrali dvojciferným rozdielom

Radosť hráčov Levíc.
Radosť hráčov Levíc. (Autor: Patrioti Levice )
TASR|8. feb 2026 o 20:07
Levice sa udržali na čele najvyššej súťaže.

Tipos SBL - 25. kolo

BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice 70:80 (32:41)

Najviac bodov: Medford 22, Stevenson 17, Thornton 15 (10 doskokov) - McGill 32, Mawein 17, Wesson 14

Basketbalisti Patrioti Levice triumfovali v dohrávke 25. kola Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) na palubovke Slovana Bratislava 80:70.

Úradujúci majster tak potvrdil priebežnú prvú pozíciu v tabuľke a svoju víťaznú sériu natiahol na tri zápasy.

Pre domácich to bola naopak druhá prehra z ostatných troch ligových duelov.

Tabuľka Tipos SBL

    dnes 20:07
