Slovan sa v nadnárodnej súťaži trápi aj naďalej. Doma prehral ďalší zápas

Jalen Finch (Brussels) a vľavo Milan Szabo (Slovan) v stretnutí European North Basketball League (ENBL) BC Slovan Bratislava - Brussels Basketball.
TASR|4. nov 2025 o 20:04
„Belasí“ neuspeli v tejto súťaži v treťom stretnutí za sebou.

ENBL 2025/2026 - skupinová fáza

BC Slovan Bratislava - Brussels Basketball 66:72 (29:33)

Najviac bodov: Stevenson 20, Medford 15, Radovanovič 8 (12 doskokov) - Hazard 14, Horton 12, Agu, Ambrose a Vuko po 10

BRATISLAVA. Basketbalisti Slovana Bratislava prehrali v Severoeurópskej lige (ENBL) s belgickým Brussels Basketball 66:72.

„Belasí“ neuspeli v tejto súťaži v treťom stretnutí za sebou, na konte tak majú aktuálne jedno víťazstvo a štyri prehry.

Najbližšie čaká zverencov trénera Aramisa Nagliča v ENBL v utorok 11. novembra o 18.30 h vystúpenie na palubovke estónskej Keily Coolbet.

Hlas po zápase

Aramis Naglič, tréner Slovana: „Ťažko mi je niečo povedať. Veľmi sa trápime. Skúšame cez tréningy a rozhovormi s hráčmi, ale je neuveriteľné, aké straty robíme v kľúčových momentoch. Často nie sú straty nejako vyprovokované zo silnej obrany, ale ide o jednoduché, technické chyby. Myslím si, že družstvo stratilo trochu sebaistotu. To je vidieť v koncovkách. Vrátili sme sa do zápasu, ale potom nevieme, ako pozitívne zakončiť zápas. Musíme sa zavrieť do haly.“

Tabuľka skupiny B

    dnes 20:04
