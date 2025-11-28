Po dvoch víťazstvách prišla prvá prehra. Bystrická Slávia nestačila na český klub

Lucia Striešová (Slávia Banská Bystrica).
Lucia Striešová (Slávia Banská Bystrica). (Autor: TASR)
TASR|28. nov 2025 o 20:05
ShareTweet0

V tabuľke zostala priebežne na druhom mieste.

CEWL 2025/2026

Slávia ŠKP Banská Bystrica - Sokol Hradec Králové 82:96 (38:37)

Najviac bodov: Pinzanová 12, Chovaníková, Jarošová, Simpsonová, Striešová a Urbanová po 11 - Hálová 24, Brožová 15, Brabencová a Martišková po 14

Basketbalistky banskobystrickej Slávie si v Stredoeurópskej lige po dvoch víťazstvách pripísali prvú prehru.

Na turnaji v Hradci Králové podľahli v piatok domácemu Sokolu 82:96 a v tabuľke zostali priebežne na druhom mieste.

Ďalší zápas odohrajú v sobotu, keď ich preveria hráčky Trutnova (18.30). Zverenky trénerky Zuzany Žirkovej predtým v CEWL zdolali Ružomberok (90:84) aj Poloniu Varšava (79:61).

Basketbal

Basketbal

    Lucia Striešová (Slávia Banská Bystrica).
    Lucia Striešová (Slávia Banská Bystrica).
    Po dvoch víťazstvách prišla prvá prehra. Bystrická Slávia nestačila na český klub
    dnes 20:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Po dvoch víťazstvách prišla prvá prehra. Bystrická Slávia nestačila na český klub