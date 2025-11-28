Po dvoch víťazstvách prišla prvá prehra. Bystrická Slávia nestačila na český klub

CEWL 2025/2026
Slávia ŠKP Banská Bystrica - Sokol Hradec Králové 82:96 (38:37)
Najviac bodov: Pinzanová 12, Chovaníková, Jarošová, Simpsonová, Striešová a Urbanová po 11 - Hálová 24, Brožová 15, Brabencová a Martišková po 14
Basketbalistky banskobystrickej Slávie si v Stredoeurópskej lige po dvoch víťazstvách pripísali prvú prehru.
Na turnaji v Hradci Králové podľahli v piatok domácemu Sokolu 82:96 a v tabuľke zostali priebežne na druhom mieste.
Ďalší zápas odohrajú v sobotu, keď ich preveria hráčky Trutnova (18.30). Zverenky trénerky Zuzany Žirkovej predtým v CEWL zdolali Ružomberok (90:84) aj Poloniu Varšava (79:61).