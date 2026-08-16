Basketbalová Sieň slávy má osem nových členov. Pribudli hráčky, tréneri aj dlhoročný rozhodca

Amar'e Stoudemire.
Amar'e Stoudemire. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. aug 2026 o 08:27
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Basketbalová Sieň slávy oficiálne uvítala osem nových členov vrátane zlatého tímu žien z OH 1996.

Do Basketbalovej Siene slávy oficiálne uviedli osem nových mien a basketbalový tím žien USA z olympijských hier 1996.

Slávnostnej pocty sa dočkali viacerí bývalí hráči, tréneri a tiež rozhodca Joey Crawford.

Za členov prijali držiteľky zlatého tímu z OH 1996, Elenu Delle Donneovú, Chamique Holdsclawovú a Candace Parkerovú.

Posledná menovaná patrí k najlepším hráčkam histórie zámorskej WNBA, počas hráčskej kariéry získala tri tituly a dvakrát sa stala najužitočnejšou hráčkou súťaže.

Tréner Glenn „Doc“ Rivers je v historických tabuľkách na šiestom mieste v počte víťazstiev, počas 27-ročnej kariéry získal 1194 výhier, jeden titul v NBA (2008) a Pohár NBA (2024).

„Je to vtipné, nikdy v živote som totiž nesníval o tom, že budem trénerom a navyše v tom budem aj dobrý,“ citovala agentúra AP Riversa.

Spolu s ním uviedli aj trénerov Marka Fewa a Mikea D’Antoniho, z hráčov padla v tomto roku voľba na Amar'eho Stoudemirea a tiež dlhoročného rozhodcu Joeyho Crawforda.

Basketbal

Basketbal

    Amar'e Stoudemire.
    Amar'e Stoudemire.
    Basketbalová Sieň slávy má osem nových členov. Pribudli hráčky, tréneri aj dlhoročný rozhodca
    dnes 08:27
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