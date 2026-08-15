VIDEO: Legenda NBA sa dočká ďalšej pocty. Jeho dres bude visieť už v druhej hale

Kevin Garnett na snímke z roku 2003, keď hrával za Minnesotu Timberwolves.
Kevin Garnett na snímke z roku 2003, keď hrával za Minnesotu Timberwolves. (Autor: TASR/AP)
ČTK, TASR|15. aug 2026 o 10:30
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Kevin Garnett začínal s basketbalom v Minnesote.

Legendárny basketbalista Kevin Garnett, ktorý odohral 21 sezón v zámorskej NBA, bude mať vyvesený dres už v druhej hale. 

Po Bostone chystá slávnostnú chvíľu pre 50-ročného Američana Minnesota, ktorej je Garnett lídrom v počte bodov, doskokov, asistencií, ziskov aj blokov.

Timberwolves dres s číslom 21 vyradia 28. februára práve pred stretnutím s Bostonom. Celtics jeho dres s číslom 5 vyradili už v marci 2022.

VIDEO: Najlepšie akcie Kevina Garnetta v drese Minnesoty

Niekdajší skvelý krídelník a olympijský víťaz zo Sydney 2000 strávil v Minnesote dvanásť rokov do roku 2007. 

V sezóne 2003/2004 získal cenu pre najužitočnejšieho hráča. Po angažmáne v Bostone, s ktorým v roku 2008 slávil titul, hral ešte za Brooklyn.

"Minnesota je môj domov. To sa nikdy nezmenilo. Tu to pre mňa všetko začalo, takže vidieť číslo 21 v Target Centre a zdieľať tento okamih so všetkými, ktorí boli súčasťou tejto cesty, pre mňa znamená všetko," povedal.

Garnett sa stane iba druhým hráčom v histórii Timberwolves, ktorého číslo klub vyradí. Pred ním sa tejto pocty dočkal Malik Sealy, ktorého číslo 2 vyradili po jeho tragickej smrti pri dopravnej nehode v roku 2000. 

Minnesota uviedla, že ceremoniál bude vrcholom celosezónnych osláv Garnettovho vplyvu na klub a celú generáciu basketbalových fanúšikov. 

Basketbal

Basketbal

    Kevin Garnett na snímke z roku 2003, keď hrával za Minnesotu Timberwolves.
    Kevin Garnett na snímke z roku 2003, keď hrával za Minnesotu Timberwolves.
    VIDEO: Legenda NBA sa dočká ďalšej pocty. Jeho dres bude visieť už v druhej hale
    dnes 10:30
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