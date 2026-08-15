VIDEO: Legenda NBA sa dočká ďalšej pocty. Jeho dres bude visieť už v druhej hale

Legendárny basketbalista Kevin Garnett, ktorý odohral 21 sezón v zámorskej NBA, bude mať vyvesený dres už v druhej hale.
Po Bostone chystá slávnostnú chvíľu pre 50-ročného Američana Minnesota, ktorej je Garnett lídrom v počte bodov, doskokov, asistencií, ziskov aj blokov.
Timberwolves dres s číslom 21 vyradia 28. februára práve pred stretnutím s Bostonom. Celtics jeho dres s číslom 5 vyradili už v marci 2022.
VIDEO: Najlepšie akcie Kevina Garnetta v drese Minnesoty
Niekdajší skvelý krídelník a olympijský víťaz zo Sydney 2000 strávil v Minnesote dvanásť rokov do roku 2007.
V sezóne 2003/2004 získal cenu pre najužitočnejšieho hráča. Po angažmáne v Bostone, s ktorým v roku 2008 slávil titul, hral ešte za Brooklyn.
"Minnesota je môj domov. To sa nikdy nezmenilo. Tu to pre mňa všetko začalo, takže vidieť číslo 21 v Target Centre a zdieľať tento okamih so všetkými, ktorí boli súčasťou tejto cesty, pre mňa znamená všetko," povedal.
Garnett sa stane iba druhým hráčom v histórii Timberwolves, ktorého číslo klub vyradí. Pred ním sa tejto pocty dočkal Malik Sealy, ktorého číslo 2 vyradili po jeho tragickej smrti pri dopravnej nehode v roku 2000.
Minnesota uviedla, že ceremoniál bude vrcholom celosezónnych osláv Garnettovho vplyvu na klub a celú generáciu basketbalových fanúšikov.