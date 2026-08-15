Majstra sveta aj Európy znova vymenili. V NBA si zahrá už za dvanásty klub

Nemecký basketbalista Dennis Schröder v drese Clevelandu Cavaliers.
Nemecký basketbalista Dennis Schröder v drese Clevelandu Cavaliers. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. aug 2026 o 09:00
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Dennis Schröder bude hrať za Charlotte Hornets.

Basketbalisti klubu zámorskej NBA Charlotte Hornets získajú z Clevelandu Cavaliers skúseného nemeckého rozohrávača Dennisa Schrödera a finančnú kompenzáciu výmenou za Tre Manna.

Agentúre AP to potvrdil zdroj oboznámený so situáciou. Zdroj si želal zostať v anonymite, keďže ani jeden z klubov zatiaľ výmenu oficiálne neoznámil.

Schröder by mal v Charlotte plniť úlohu náhradného rozohrávača za Cobyho Whitea. Hornets už počas medzisezónneho obdobia poslali LaMela Balla do Minnesoty v rámci výraznej prestavby kádra.

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Pre 32-ročného Schrödera, ktorý je majstrom sveta aj Európy, pôjde už o dvanásty klub v NBA a o deviatu výmenu v kariére.

Nemecký reprezentant dosahuje v zámorskej profilige priemer 13,7 bodu a 4,9 asistencie na zápas. Tre Mann odohral v uplynulej sezóne za Charlotte 53 stretnutí s priemerom 5,5 bodu na zápas.

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