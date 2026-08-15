Mladé Slovenky prehra v semifinále nezlomila. S domácim šampionátom sa rozlúčili víťazne

B-kategória ME hráčok do 16 rokov - zápas o 3. miesto
Slovensko - Švajčiarsko 61:49 (30:24)
Najviac bodov: Koristová 14, Nedielková 11, Ürgeová 9 - Kapetanovičová 19 (11 doskokov), Grossová 8, Gilsová a De Lepeleirová po 6
Basketbalistky Slovenska do 16 rokov sa na domácom turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy umiestnili na konečnej 3. priečke.
Rozhodol o tom sobotný duel v Piešťanoch proti Švajčiarkam, ktorý Slovenky vyhrali 61:49.
Zverenkyne trénerky Laury van Dalenovej predtým podľahli v piatkovom semifinále Belgičankám 56:73. Tie zabojujú o miestenku v elitnej kategórii proti Švédsku od 17.00 h.
Hlasy po zápase
Laura van Dalen, trénerka Slovenska: „Sme veľmi radi, že sme vyhrali posledný zápas. To bolo našim cieľom a gratulujem dievčatám k predvedenému výkonu, pretože to vôbec nebol ľahký zápas. Mali sme výbornú druhú štvrtinu. V druhom polčase Švajčiarky začali viac hrýzť, doťahovali sa, ale som presvedčená, že tým, že sme sa držali našich vecí a zároveň sme neprehrali súboj v hlavách, tak sme to zvládli. Môžeme sa tešiť, že sme šampionát zakončili víťazstvom. Mali sme tu polovicu dievčat ročníka 2011, teda ešte aj 2012. Diváci videli, že ten potenciál tam je. Tento šampionát je pre všetky hráčky určite motivácia na to, aby pracovali na sebe, lebo máme talenty a máme potom do budúcna z čoho vyberať. Ďakujeme fanúšikom a rodičom za podporu počas celého turnaja.“
Ema Koristová, hráčka Slovenska: „Myslím si, že sme ukázali, že máme bojovný tím a charakter. Nevzdali sme sa, aj keď boli na šampionáte ťažké zápasy a ukázali sme, čo v nás bolo. Bránili sme a aj keď sme prehrávali niektoré zápasy, tak sme sa vrátili späť. Ďakujeme fanúšikom a rodičom, že ste tu boli, že ste nás podporovali. Teraz sme to zakončili čerešničkou na torte víťazstvom nad Švajčiarskom.“