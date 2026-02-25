Portlandu vypadol jeden z najlepších strelcov. Diagnostikovali mu únavové zranenie

Kanadský basketbalista Shaedon Sharpe má diagnostikovanú únavovú reakciu v ľavej lýtkovej kosti a opätovné vyšetrenie ho čaká o štyri až šesť týždňov. V utorok to oznámil jeho klub zámorskej NBA Portland Trail Blazers.
Dvadsaťdvaročný rozohrávač chýbal Portlandu už v uplynulých šiestich zápasoch pre natiahnutie ľavého lýtka.
Následné vyšetrenia odhalili únavovú reakciu kosti, informovala agentúra AP. Ide o predstupeň únavovej zlomeniny, teda preťaženie kosti bez praskliny.
Sharpe je druhým najlepším strelcom tímu s priemerom 21,4 bodu na zápas v tejto sezóne. Pridáva aj 4,4 doskoku a 2,6 asistencie na jeden duel.
Lýtko si zranil začiatkom februára v prvom polčase zápasu, v ktorom Trail Blazers zvíťazili nad Memphisom Grizzlies 135:115 a ukončili tak šesťzápasovú sériu prehier.
Sharpe, ktorý hrá svoju štvrtú sezónu v NBA, bol siedmou voľbou draftu NBA v roku 2022.
