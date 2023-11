Rady dostáva od hviezd NBA, sníva o nej. Talentovaný Rančík zaujal Američanov

Jeho syn, SEBASTIAN RANČÍK , je v súčasnosti pravdepodobne najtalentovanejší slovenský basketbalista. Stále má len sedemnásť rokov. Na minuloročných ME do 18 rokov B-divízie priemeroval 14,7 bodu, 5,9 doskoku a 3,1 asistencie na zápas.

Po pôsobení na škole JSerra Catholic High School budú jeho kroky smerovať na University of Colorado.

Čaká moja posledná stredoškolská sezóna, takže na to sa aktuálne najviac koncentrujem. Máme výborný tím, tento rok by sme chceli dosiahnuť dobré výsledky pre školu.

Rozhodli ste sa pre University of Colorado. Čo vás v najbližšom čase a neskôr v tejto sezóne čaká?

Pre mňa bolo veľmi prospešné. Odišiel som do Ameriky ako 14-ročný, takže zo začiatku to bolo veľmi náročné, byť bez rodiny či kamarátov. Počas posledných troch rokov som mal ťažké chvíle, tie ma ale spravili mentálne odolnejším a silnejším.

Na medzinárodnej scéne ste zaujali na minuloročnom turnaji B-divízie ME do 18 rokov. Čo sa po nich zmenilo? Rozprávali ste sa so skautmi?

Zmenilo sa to, že sa viac o mne začalo rozprávať, viac špičkových univerzít sa začalo o mňa zaujímať a ponúkať mi štipendiá. Rozprával som sa s niekoľkými skautmi a všetci mi povedali, že mám veľký talent a nech pokračujem v tvrdej práci a všetko zapadne.