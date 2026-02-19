Sacramento bude do konca sezóny bez Sabonisa i LaVineho, podstúpili operácie

Zach LaVine a Domantas Sabonis
Zach LaVine a Domantas Sabonis (Autor: SITA/AP)
TASR|19. feb 2026 o 08:29
ShareTweet0

Kings sú posledný tím Západnej konferencie.

Basketbalistom Sacramenta bude do konca sezóny zámorskej NBA chýbať dvojica Domantas Sabonis a Zach LaVine. Obaja hráči podstúpili operácie.

Sabonisa už dlhší čas trápilo koleno, v novembri si natrhol meniskus. V novom roku si tak pripísal len sedem štartov, v 19 odohraných zápasoch mal priemer 15,8 bodu a 11,4 doskoku.

Dvadsaťdeväťročného litovského pivota operovali v Los Angeles a čoskoro má začať s rehabilitáciou. LaVine podstúpil operáciu šľachy na malíčku pravej ruky. Tridsaťročný rozohrávač dosiahol v 39 stretnutiach priemer 19,2 bodu a 2,3 asistencie.

Sacramento ťahá nepriaznivú 14-zápasovú šnúru prehier a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí posledná priečka. Informácie priniesla agentúra AP.

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


Basketbal

Basketbal

    Zach LaVine a Domantas Sabonis
    Zach LaVine a Domantas Sabonis
    Sacramento bude do konca sezóny bez Sabonisa i LaVineho, podstúpili operácie
    dnes 08:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Sacramento bude do konca sezóny bez Sabonisa i LaVineho, podstúpili operácie