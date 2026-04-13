Veci sa nevyvinuli podľa predstáv, hovorí. Rivers skončí na lavičke Milwaukee

Basketbalistov Milwaukee Bucks by už v budúcej sezóne v NBA nemal trénovať Doc Rivers. Šesťdesiatštyriročný kouč pôsobí v tíme od januára 2024.
Milwaukee malo v tejto sezóne ambície bojovať o najvyššie priečky, no ciele nesplnilo a nepostúpilo do vyraďovacej časti. Vo Východnej konferencii obsadilo 11. priečku s veľkým odstupom 11 duelov na play in pozície.
Rivers po poslednom stretnutí sezóny na tlačovej konferencii nepotvrdil priamo svoj odchod, no AP i ESPN uviedli, že vedenie klubu s ním už ako s trénerom nepočíta a rokuje s ním o presune na inú pozíciu. Kontrakt má platný ešte na jeden rok.
„Evidentne, veci sa nevyvinuli podľa našich predstáv. Mohol som ako tréner odviesť lepšiu prácu, tím mohol byť počas sezóny zdravší, všeličo mohlo byť inak. Všetko, čo môžeme teraz urobiť, je pozerať sa dopredu,“ povedal Rivers podľa ESPN.