Je to hanebné, povedala Žirková. Banská Bystrica zažila proti Piešťanom štvrtinu hrôzy

Rozhodla obrana, myslí si Mitrasinovičová

Po polčase pritom viedla Slávia 34:33 najmä vďaka kvalitnej trojkovej streľbe. "Neprekvapilo nás to, majú na to hráčske typy, ktoré to dokážu premeniť. Hovorí sa, že koľko im dovolíte, tak toľko dajú. My sme im dali dosť priestoru, trafili a s tým sa hlavne držali.

Neskôr sme to vedeli trochu minimalizovať, ale aj tak to ešte nebolo ideálne, no o tom to je. V úzkej rotácii, v ktorej sme zápas odohrali, dávam klobúk dole pred mojimi dievčatami," uviedol pre oficiálnu stránku klubu z Piešťan kouč Jankovič.

Obhajkyne titulu nespanikárili a po polčasovej prestávke predviedli dominantný výkon a tretiu časť hry ovládli o 20 bodov.

"Bol to náročný zápas. Chceli sme v ňom uspieť, ale rozhodne to nebolo jednoduché, preto som nesmierne rada, že sme to dokázali. V druhej štvrtine sme mali zopár chýb, ale to sa po prestávke výrazne zlepšilo.

Z môjho pohľadu si myslím, že rozhodla obrana. Keď dodržiavame naše pravidlá, tak prichádzajú body z protiútokov. V tejto situácii so zraneniami ide o cenný úspech," povedala druhá najlepšia strelkyňa duelu v drese domácich Andželika Mitrasinovičová.